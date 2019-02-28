Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız

Samsun Valisi Osman Kaymak, kentteki bir restoranda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çarşamba Ticaret Borsası tarafından kenevir ekimiyle ilgili düzenlenen toplantıda, Samsun'un bir tarım kenti olduğunu, kenevir üretimi konusunda da önemli bir yerde bulunduğunu söyledi.

Samsun'un tarımdan elde ettiği geliri değerlendirerek sanayileşmesini tamamlayamadığını belirten Kaymak, "Geçmişte çok iyi bir sanayi kentiyken bunu devam ettiremedi ve yürüyen akımdan nasibini alamadı ama çok da geçmiş değil. İnşallah ilerleyen zamanda biz de bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaymak, Samsun'dan giden akademisyenlerin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kenevir eylem planı hazırlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde kenevir üretimi ve işlenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geliştirilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna işaret etmesi bizim için çok önemli bir güç. Çünkü onun işaretinden sonra süreç olumlu oluyor, ilgili kanunlar çıkartılıyor ama biz yereldekiler de inanıp el ele verirsek çok güzel yol alırız. Samsun'da kenevir üretiminin yanı sıra sanayisinin de kurulmasını önemsiyoruz. Burada üretimi gerçekleştirip sanayisini başka yerde yaptırmak, işin hizmetini yapıp karını başkasına yedirmektir. Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız. Şu an yeterli tohum yok ama inşallah 3 yılda 200 ton tohuma ulaşacağız. Kenevir üretmek kolay, yeter ki sanayiciler bunun çalışmasını yapsın."

Kenevirin kağıdın yanı sıra medikalden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanıldığını vurgulayan Kaymak, bu alanda yatırım için çalışma yapacaklarını kaydetti.

MÜSİAD, Ege Üniversitesi ile petro-kimya alanında çalışma yürütecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe de Türkiye'nin ithalat envanterini çıkarttıklarını, en önemli sıkıntının kimyada olduğunu söyledi.

İthal edilen bazı ürünlerin ülkeye gelmemesi durumunda birçok iş kolunda üretimin durduğuna dikkati çeken Meşe, "Bunlarla ilgili üretim protokolleri, teknoloji transferi yapmaya başladık. Bunları bilen üniversitelerle çalışma yürütüyoruz. Bu ürünleri tamamen kendimiz üretmeyi amaçlıyoruz. Ürünü belirleyip teknolojisini oluşturuyoruz, analizlerini yapıyoruz, ne kadar zamanda üretim yapılacağını tespit ediyoruz ve üretim için sivil toplum kuruluşlarına, holdinglere, borsalara üretim için vermeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada büyüyen ülkelerin üniversite, kamu ve endüstri olmak üzere üç ayak üzerinde yürüdüklerinin altını çizen Meşe, şöyle konuştu:

"Ama üniversite hep bir adım önde. Bir şey üretilecekse yönetim, üniversiteyi davet edip 6 ay süre veriyor. Böyle büyümüş bu ülkeler. MÜSİAD olarak petro-kimya sektöründe Ege Üniversitesi ile 6 Mart'ta protokol yapıyoruz. Bu protokolle Türkiye'nin kimya sektöründe üretmediği, üretemediği ve ürettirilmeyen birçok ürünü üretmek üzere bir anlaşma yapacağız. Teknolojinin bir kısmını biz getireceğiz, bir kısmını onlardan alacağız ve beraber yapacağız. Türkiye'nin en büyük sorunu üniversitelerin bizden bir adım önde olma zorunluluğu."

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise Çarşamba Ovası ve Yeşilırmak Havzası'nın eski kayıtlarda kenevir yetiştirme bölgesi olarak görüldüğünü anlatarak, "Burada kenevir ocakları var. Birçok köy, kenevir yetiştirilmesi sebebiyle burada oluşmuş. Büyüklerimiz, burada kenevir tarımının yapıldığı bir kültürden geliyor. Dolayısıyla Çarşamba Ovası'nda kenevir ekimi konusunda mesafe alabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.