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Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:50:31 -
Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür etti maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım uyarısında bulundu.


Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür ederek “Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, Düzce’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına hakkaniyetle riayet eden, vefakar Düzceli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Dağlı sokağa çıkacak olanlara da uyarıda da bulunarak “Maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım, dört günlük emeğimizi boşa çıkarmayalım” ifadelerinde bulundu.

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