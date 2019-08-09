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Vali Çağatay’dan Kurban Bayramı mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:38
Vali Çağatay’dan Kurban Bayramı mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “Bayramlar, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Üzerinde yaşadığımız bu güzel memleketin, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:38
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