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Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:35
Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Yüce Allah’a yakınlaşma fırsatı olan, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği, milli ve dini ortak değerlerimizin hayat bulduğu bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, her türlü insani ve ahlaki değerin yeniden yeşertildiği özel günlerdir. Huzur ve sükûnet arayan Müslümanları bayramların birleştirici sıcaklığı bir araya getirmektedir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bugünlerin kıymetini bilerek idrak etmek, bizleri hem dünyada hem de ahirette mutlu kılacaktır. Bu bayramda dini vecibemizi yerine getirmek için kestiğimiz kurbanlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşarak, onlarla yardımlaşmanın manevi hazzını tüm benliğimizde hissedeceğiz. Yine şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bugünleri fırsat bilip, millet olarak bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmalı, sevgi atmosferini hâkim kılarak, çocukları sevindirip ziyaret edeceğimiz büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktığı ve bize emanet ettiği ailelerini ziyaret edip, buruk geçirdikleri bayramların sıcaklığını onlarla paylaşarak onlarla birlikte yaşayıp yaralarını saralım. Öte yandan, valilik olarak Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm kurumlarımıza talimat verilerek gerekli tedbirler almıştır. Tatile gidecek vatandaşlarımızın da, seyahatlerinde trafik kurallarına riayet ederek sevdiklerine kavuşmaları ve bayram sevincini birlikte yaşamaları dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, bayramın başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:35
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