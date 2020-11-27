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Aktüel Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Aktüel

Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:28:08 -
Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Battalgazi ilçesinde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Battalgazi ilçesinin depremden etkilenen Uluköy ve civar mahallelerini ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'den bilgi alan Baruş, can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremden etkilenen veya evlerine giremeyecek durumda olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talimat verdi.

Baruş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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