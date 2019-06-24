0553 313 94 23

Vali Atik Siirtli güreşçileri makamında kabul etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Gençler Avrupa Grekormen Güreş şampiyonu Abdullah Toprak, Yıldızlar Avrupa Güreş şampiyonası ikincisi Barış Erbek’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
Vali Atik Siirtli güreşçileri makamında kabul etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Gençler Avrupa Grekormen Güreş şampiyonu Abdullah Toprak, Yıldızlar Avrupa Güreş şampiyonası ikincisi Barış Erbek’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Fuat Atik, milli güreşçileri ve spor yöneticilerini kutladı. Milli sporcular ve spor yöneticileri ile bir süre sohbet eden Vali Atik, "Siirt’in bağrından çıkmış ve spor hayatlarına Şekerspor’da sürdüren ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda büyük bir başarıyla temsil eden, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan milli güreşçimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.


Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dündar: “Muhtarlar bizim yol arkadaşımız”
    1. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
    2. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    3. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    4. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    5. Adana merkezli terör operasyonu..
    6. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    7. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    8. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    9. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    10. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    12. Kan bağışçılarına plaket
    13. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    14. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    15. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    16. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    17. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    18. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    19. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    20. Çorum’dan kısa kısa
    21. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin..
    22. Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret
    23. Valilik ile belediye arasında..
    24. Bursa iş dünyasından BTSO Mutfak..
    25. Isparta Belediyesi’nden Hızırbey ve..
    26. Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs..
    27. Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın..
    28. Manisa’da fuhuş operasyonu: 2’si..
    29. Sultangazi’de caddeler yenilenerek..
    30. Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı