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Ekonomi Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlileri alıyor
Ekonomi

Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlileri alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere, “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda 56 erkek, 25 kadın olmak üzere toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:12:00 -
Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlileri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona erecek.

Başvurular Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekiyor.

Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığı’na teslim edecekler.

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