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Ekonomi VakıfBank, "SKY Limit"le Stevie Ödülü'nün sahibi oldu
Ekonomi

VakıfBank, "SKY Limit"le Stevie Ödülü'nün sahibi oldu

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi: - "SKY Limit'in uluslararası arenada ödüle layık görülmesi, nokta atışı teknolojik çözümlerimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:10:48 -
VakıfBank, "SKY Limit"le Stevie Ödülü'nün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, limit yönetimini müşterilerin belirlemesine imkan veren yenilikçi ürünü SKY Limit ile Bronz Stevie Ödülü'nü aldı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, SKY Limit, 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin yarıştığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Ürün ve Hizmetler Kategorisi Finansal Hizmetler alt kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonrasında SKY Limit, Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını yapılan veri analizleri sonucu tespit ederek hızlıca kullanmaya başlayacakları dijital ürün ve hizmetlerle çözdüklerini aktardı.

Çelebi, SKY Limit'te yoğun bir talep ve kullanım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Stevie gibi uluslararası bir organizasyon tarafından da ödüle layık görülerek takdir edilmek öncelikle Türkiye, sonrasında Bankamız için gurur verici. Ayrıca jüri yorumları, VakıfBank'ın dijital yolculuğunun uzaklardan da görülebildiğini bizlere gösteriyor.

Türkiye bankacılık sektörü açısından önemli, dijital bankacılıkta ise dünyada gerçekten öncü hizmetleri ön planda tutuyoruz. SKY Limit'in uluslararası arenada ödüle layık görülmesi, nokta atışı teknolojik çözümlerimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."



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