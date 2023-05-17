Vakıfbank öz kaynaklarını güçlendirdi

Banka, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini yıllık bazda yüzde 60 artırarak 1.4 trilyon TL’ye çıkardı. Nakdi kredileri yüzde 69 arttırarak 1.1 trilyon TL’ye taşırken aktif toplamını yüzde 64 arttırarak 1.8 trilyon TL’ye ulaştırdı.

Böylece bankanın nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyeleri olan yüzde 11.7 ve yüzde 10.9’dan yüzde 12.8 ve yüzde 11.5’e yükseldi. VakıfBank, hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’yla ve 32 milyar TL tutarlı tahsisli sermaye artırımı işlemiyle öz kaynaklarını daha da güçlendirdi. Tüm Türkiye’yi derinden üzen depremlerin yaralarını sarmak ve bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam 12 milyar TL bağışta bulunan banka yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon TL net kâr elde etti.

TL mevduatlarda yükseliş

VakıfBank, ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Bankanın toplam mevduatları çeyreklik bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 83 artışla 1.3 trilyon TL’ye vardı. TL mevduatları ise çeyreklik bazda yüzde 22 ve yıllık bazda yüzde 139 artarak 829 milyar TL’ye dayandı. Banka, 184 milyar TL’yi bulan kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla ve etkin bilanço yönetimi sayesinde de TL tarafında aktif-pasif vade farkını azaltmaya devam etti. DPR seküritizasyon işlemi sayesinde ise uluslararası piyasalardan toplam 2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladı.

Yaralar sarılıyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 6 Şubat depremlerinde vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi. Üstünsalih, banka olarak afet illerinde hayatın normale dönmesi için gereken tüm desteği verdiklerini belirtti. Sürdürülebilir finansal hizmet anlayışlarını ön planda tutarak güçlü teknolojik altyapılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Üstünsalih, “İlk çeyrek finansal sonuçlarımız da bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu. Aktif büyüklüğümüz, kredilerde ve mevduatlarda ulaştığımız nokta, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı finansman işlemleriyle yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 69’uncu yaşımızda da ülkemizin ekonomisini büyütmeye ve toplumun tüm kesimlerine ulaşırken nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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