VakıfBank Kültür Yayınları beş yaşında

Kuruluşundan bu yana, yerli ve yabancı birçok nitelikli eseri okurların beğenisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları, beşinci yaşına ulaştı. Edebiyattan tarihe, iktisattan felsefeye, sosyolojiden çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede beş yılda 300’e yakın eser yayımlayan VBKY, kitapseverlere görkemli bir seçki sunuyor. Türkiye’den ve dünyadan klasikler ile heyecan verici çağdaş eserleri, ilk basım, tıpkıbasım ya da ilk tercüme gibi yollarla literatüre kazandıran VBKY, Türkiye’nin kültürel birikimini zenginleştiriyor ve geleceğe taşıyor.

“Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında VBKY ile edebi mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Türkiye’nin yayıncılık sektörüne, bugüne kadar her satırı değer taşıyan nitelikli eserlerle önemli katkılar sunduklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VBKY’nin VakıfBank’ın köklü tarihi ve sorumluluk anlayışından ilham alarak başucu niteliğindeki eserlere yöneldiğini belirtti.

Üstünsalih, “VBKY, beş yıldır büyük bir titizlikle farklı disiplinlerden pek çok yazarın geniş okur kitlelerine ulaşmasını sağlıyor. Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında, VBKY’nin büyük katkısı sayesinde ülkemizi ileriye taşıyoruz. İlk günden itibaren VakıfBank’ın köklerinde yatan toplumsal refahı büyütme hassasiyetine paralel şekilde, VBKY de ülkemizin edebi mirasına sahip çıkıyor ve okurların düşünce dünyasını genişletiyor. Yayın evimizin beş senede elde ettiği başarılarda emeği geçen, yayıncılığı okurların fikir dünyasına ve kalbine değecek şekilde kurgulayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. VBKY’nin seçkilerini beğeniyle takip eden kitapseverlere de şükranlarımı sunuyorum. Okurlarımızdan aldığımız güç ile VBKY büyümeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

VBKY, okurların kültür dünyasını zenginleştirmeyi sürdürecek

2018 yılında “Ve benzersiz kitaplar” mottosuyla yayın hayatına başlayan VBKY, çok satandan ziyade yıllarca okunacak ve özenle saklanacak kitapların yayıncısı olmayı hedefliyor. Bu hedefi doğrultusunda güvenilir kaynaklar, ölçülebilir araştırmalar, güçlü ve doğru dil kullanımı gibi hususlara özen gösteren VBKY, gelecekte de okurların kültürel birikimini evrensel seviyede zenginleştirecek; emanet edilen varlık ve değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarmayı sürdürecek.