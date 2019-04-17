VakıfBank finalde Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i 23-25, 25-22, 25-19 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve adını finale yazdırdı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i 23-25, 25-22, 25-19 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve adını finale yazdırdı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı VitrA’yla karşılaşacak. Seride üç galibiyet alan ekip, şampiyon olacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra 9, Cansu 2, Zhu 22, Zehra 8, Lonneke 9, Kelsey 14, Gizem (L), Ebrar 2, Rasic 3, Ayça, Buket

Fenerbahçe: Dicle Nur 9, Vargas 23, Fatma 3, Eda 8, Ana, Bricio 9, Merve (L), Melis (L), Polen, Sıla, Damla 2, Rabadzieva 2

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 28-18

Süre: 111 dakika (27’, 30’, 27’, 27’)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.