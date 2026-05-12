Vakıf Katılım’ın GES projesine “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü! Bir bankadan fazlası

Vakıf Katılım, Gaziantep’in Nizip ilçesinde hayata geçirdiği 8,5 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali Projesi’yle, “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü”nün sahibi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 4-5 Mayıs 2026 tarihlerinde 11.’si düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde, iklim değişikliğiyle mücadelede fark yaratan projeler ödüllendirildi.

Yılda yaklaşık 7.380 ton karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.

Vakıf Katılım’ın yıllık elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi doğrultusunda, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kasım 2025’te devreye aldığı ve “Geleceğe Vakfedilen Enerjimizin Gücü Değerlerinde ve Güneş’te” adıyla yürüttüğü Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, 93 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. 8,5 MWp kurulu güce sahip santralin yılda yaklaşık 15 milyon kWh elektrik üretmesi ve 7.380 ton karbon emisyonu azaltımı sağlaması hedefleniyor.

“Projemizle yılda yaklaşık 18 bin ağaca eş değer sera gazı dengelemesi sağlanacak”

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: “Vakıf Katılım olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu vizyonla, geçtiğimiz sene devreye aldığımız Gaziantep Nizip Güneş Enerjisi Santrali projemizde her biri 585 Wp gücünde, toplam 14.612 adet güneş paneli kullandık. Şu anda Genel Müdürlük binamızın ve tüm şubelerimizin yıllık enerji ihtiyacını, kurduğumuz bu santralden karşılıyoruz. Projemiz sayesinde ayrıca, yılda yaklaşık on sekiz bin ağaca eş değer sera gazı dengelemesi sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe de kayda değer bir katkı sunuyor, ‘Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek’ anlayışımız doğrultusunda, değerlerimizden aldığımız güçle geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Alınan bu ödülde, sürdürülebilirlik vizyonumuzu sahiplenen ve bu vizyonu sahada karşılığı olan projelere dönüştüren tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili emeği bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de çevresel ve toplumsal fayda üreten projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.