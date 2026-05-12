Koparmanın da zarar vermenin de cezası ağır! Bu türlere yaklaşırken 2 kez düşünün

Türkiye'de nesli tehdit altında ve tehlikede olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınıyor. Bu kapsamda Samsun'da nesli tehlike altında olan ya da nadir bulunan salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis), telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi birçok bitki ve hayvan bulunuyor. Biyolojik çeşitliliğin sürmesi için korunan bu bitki ve hayvanlara zarar veren kişilere ise Çevre Kanunu maddeleri gereğince Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 699 bin 245 TL'ye varan cezalar kesilebiliyor.