Koparmanın da zarar vermenin de cezası ağır! Bu türlere yaklaşırken 2 kez düşünün

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun’da nesli tehlike altında olan bitki ve yaban hayvanları için ağır yaptırımlar uygulanıyor...

Samsun’da koruma altındaki bitki ve yaban hayvanlarına zarar verenleri yüksek para cezaları bekliyor.

Türkiye'de nesli tehdit altında ve tehlikede olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınıyor. Bu kapsamda Samsun'da nesli tehlike altında olan ya da nadir bulunan salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis), telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi birçok bitki ve hayvan bulunuyor. Biyolojik çeşitliliğin sürmesi için korunan bu bitki ve hayvanlara zarar veren kişilere ise Çevre Kanunu maddeleri gereğince Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 699 bin 245 TL'ye varan cezalar kesilebiliyor.

Salep, göl soğanı, kum zambağı gibi nesli tehlike altında olan bitki türlerinin doğadan toplanması yasak olup, izinsiz ve kaçak şekilde toplanmaları durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ceza maddesi olan 20'nci maddesinin (k) bendi kapsamında ceza uygulanıyor. Kanunun 9'uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler, (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esas ve yasaklamalara aykırı hareket edenler, 2026 yılı için 699 bin 245 TL ceza ile karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca Anadolu dağ turnası, su samuru ve porsuk gibi yaban hayvanlarına zarar vermenin cezası 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile düzenleniyor. Kanun doğrultusunda Merkez Av Komisyonu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 2026-2027 av dönemi için su samurunun tazminat bedeli 130 bin TL, Anadolu dağ turnasının tazminat bedeli 95 bin TL ve porsuğun tazminat bedeli ise 5 bin TL olarak uygulanıyor.

Ayrıca "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi" kapsamında Samsun'da 147 damarlı bitki, 1 memeli hayvan ve 6 balık türü olmak üzere toplam 154 endemik tür bulunuyor. Proje kapsamında Samsun il sınırlarında bin 784 damarlı bitki (147'si endemik), 51 memeli hayvan (1'i endemik), 365 kuş türü, 29 balık türü (6'sı endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi. Ayrıca Hacıosman Ormanı gibi endemik türlerin sıklıkla yaşadığı birçok yer de Bölge Müdürlüğü tarafından ‘korunan alan' olarak muhafaza ediliyor ve sadece bilim insanlarının girişine izin veriliyor.

Öte yandan il genelinde 15 adet korunan alan bulunuyor. Hacıosman Ormanı, Çalkaya Takım Şelaleleri, Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Sulak Alanı, Ladik Gölü Sulak Alanı, Yeşilırmak Sulak Alanı, Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Gelemen Sülün Üretme Merkezi, Terme Sülün Üretme Merkezi ve Kunduz Geyik Üretme Merkezi olmak üzere il sınırları içerisinde 68 bin 816,53 hektar alan korunuyor.

