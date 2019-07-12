Vakıf Katılım’dan yurt içi piyasaya yönelik 310milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, yatırımcıların ihtiyacı olan finansal kaynağa rahatlıkla ulaşabilmeleri için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. İştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 4 Temmuz 2019’da 310 milyon TL tutarında,77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Vakıf Katılım’ınşu anda tedavülde 1.7 milyar TL’lik kira sertifikası bulunuyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Ülke ekonomisinin gelişimi için her şeyden önce yatırımcının önünü açmak gerekiyor. Çünkü bir ülkede yatırım varsa istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsedilebilir.Vakıf Katılım olarak bu noktada kurulduğumuz andan itibaren sektörümüzün en önemli enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları yoluyla yatırımcılarımıza gerekli desteği vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve bize ihtiyaç duyan yatırımcılarımızın yanında olmak için büyük bir gayretle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“2 yıl içerisinde yaklaşık 10.9 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik"

Gerçekleştirdikleri 310 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının hem Vakıf Katılım’a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Göktaş, “İştiraklerimiz olan Vakıf Varlık Kiralama ve Katılım Varlık Kiralama üzerindenson 2yıl içerisinde 55tertip halindeyaklaşık 10.9 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık.

Kira sertifikası alanında 2017 yılı ikinci yarısı itibariyle başlamış olduğumuz çalışmalarımız ile Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden son 24 ayda imza attığımız 48 ihraçla yaklaşık 9.9 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik. Ayrıca,Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraçla da yaklaşık 903 milyon TL’lik ihraç ile özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.YineKatılım Varlık Kiralamaiştirakimiz aracılığıyla 2019 yılı içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon USD tutarındaSPK ihraç tavanı onayını aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji vb. sektörlerde yeni kira sertifikası ihraçları planlıyoruz. Kaynaklarımızı çeşitlendirmeye, ülkemizin güçlü geleceğine katma değer yaratacak her faaliyetin yanından olmaya ve reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde devam etti.