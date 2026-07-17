15.3 milyar sterlinden, 22.5 milyar sterline... Kafeinsiz kahve neden daha fazla tercih ediliyor?
Birçoğumuzun kahve keyfi ve saati asla ama asla şaşmayan bir etkinlik olarak bilinir...
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Birçoğumuzun kahve keyfi ve saati asla ama asla şaşmayan bir etkinlik olarak bilinir...
Kahve keyfinden vazgeçmeden kafein tüketimini azaltmak isteyenlerin tercih ettiği kafeinsiz kahve, son yıllarda giderek daha fazla ilgi görüyor. Özellikle uyku problemi yaşayanlar, kafeine karşı hassasiyeti bulunanlar ve günün geç saatlerinde kahve içmek isteyenler için alternatif sunan kafeinsiz kahve, tadı ve hazırlanış biçimiyle klasik kahveye oldukça benziyor. Ancak kafeinsiz olarak adlandırılması, kahvenin tamamen kafein içermediği anlamına gelmiyor. Peki, kafeinsiz kahve nasıl üretiliyor, faydaları neler ve tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Kafeinsiz kahve, kafein tüketimini azaltmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği kahve çeşitleri arasında yer alıyor. Klasik kahveye göre daha düşük miktarda kafein içeren bu içecek; kafeine duyarlı kişiler, uyku düzenini korumak isteyenler ve akşam saatlerinde kahve tüketenler için alternatif oluşturuyor. Kafeinsiz kahvenin faydaları, zararları, nasıl üretildiği ve ne kadar tüketilmesi gerektiği ise merak ediliyor. İşte kafeinsiz kahve hakkında bilinmesi gerekenler...Aşırı kahve tüketiminin yol açtığı bir takım nedenler kahve içenleri ya kahveyi bırakmaya ya da kafeini azaltıp kafeinsiz kahve içmeye yönlendiriyor. Bu sayede de kafeinsiz kahvenin popülerliği hızla artıyor. Kafeinsiz kahvenin küresel pazarda 2022'de 15,3 milyar sterlinden, on yılın sonunda 22,5 milyar sterline çıkması bekleniyor.
Uzmanlar kafeinsiz kahve tercihinin artmasının, teknolojinin gelişmesiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Kahve ağaçlarının kirazlarında bulunan tohumlar, onları alışık olduğumuz kahverengi fasulyeye dönüştüren kavurma makinelerine gönderiliyor. Ancak kafeinsiz ürünlerde öncelikle kafeinin giderilmesi için bir işlem yapılır.
Daha ucuz kafeinsizler için bu işlem kanserojen içerdiği için bazı eleştirmenler bunun yasaklanması gerektiğini savunuyor. Ancak çoğu kişi kafeinsiz kahvede o kadar küçük miktarlar bulunduğunu ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.
Londra'daki sürdürülebilir kahve markası Grind'den Howard Gill ise gelişen teknoloji ile bu işlemin artık çok daha farklı ilerlediğine dikkat çekiyor: "Üreticiler başka hiçbir yerde satamayacakları bozuk çekirdekleri alıp 'Tamam, bunları kafeinsiz olarak kullanacağız' diyorlardı. Günümüzde ise çiftlikler, kafeinsiz kahve için tohumları bilinçli olarak yetiştiriyor." Yıllardır kahvenin sağlığa etkileri tartışılırken artık kafeinsiz ve kafeinli olarak kahvenin etkilerinden bahsedilir hale geldi.
Sağlık bilimleri şirketi Zoe'nin baş beslenme uzmanı ve yazarı Dr. Federica Amati, "İnsanlar sıklıkla 'iyi olmaya çalışıyorum ve kahveyi azaltıyorum' diyor, ancak kafeini tolere edebilenler için kahve içmek sorun değil. Hepimizin onu metabolize etme şekli farklı ve bazı insanlar genetik olarak olumsuz etkilere karşı daha hassas" diyor.
Pek çok insan günde üç ila beş kahveyi hiçbir sorun yaşamadan içerken, bir kısım ise kaygı, uykusuzluk, kalp atışlarında artış ve hatta göz seğirmesi yaşıyor. Hatta kimisinde bu belirtiler yalnızca bir fincandan sonra görülebiliyor.
Perimenopoz, bazı kadınların kafein almadan bile kaygı ve uyku bozukluğu yaşamasına neden olur. Amatide "O zamanlar sabahları keyifle içtiğiniz bir fincan kahvenin artık kendinizi daha endişeli hissetmenize neden olduğunu fark edebilirsiniz" diyor.
Hamilelikte ise, günde 200 mg'dan fazla kafeinin (iki fincan hazır kahve) düşük yapma riskini artırdığına ve bebeğin büyümesini kısıtlayabileceğine dair kanıtlar var. Ancak bazı Parkinson hastalığı olan bazı kişilerin kafeinin daha özgür hareket etmelerine yardımcı olduğu da görüldü.
Amati, ayrıca kahvenin iyi geldiği bazı sağlık sorunlarına da dikkat çekiyor: "Bunlar arasında bilişsel işlevlerde iyileşme ve kalp hastalığı, kolon kanseri ve herhangi bir hastalıktan ölüm riskinde azalma yer alıyor. Kahve polifenol bakımından zengindir ve lif içerir ve birlikte bağırsak mikrobiyomu için harika bir prebiyotik karışım görevi görür."
Ayrıca menopoz döneminde bağırsaklara dikkat etmek gerektiğini de belirtiyor: "Mikrobiyomdaki bir bakteri alt kümesi östrojene duyarlı ve menopozda ölmeye başlar. Yani eğer kafein sizi rahatsız ediyorsa kahveyi bırakmak yerine kafeinsiz kahveye geçebilirsiniz. Hala polifenolleri ve lifi alıyorsunuz."
Çoğu kahve, katkı maddeleri içermez, ancak örneğin 'cappuccino' olarak pazarlanan hazır karışım poşetler emülgatörler içerebilir. Amati şunu ekliyor: "Ve şekerli kahveden uzak durmaya çalışın, çünkü o zaman bazı olumlu sonuçlar ortadan kalkar."
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