15.3 milyar sterlinden, 22.5 milyar sterline... Kafeinsiz kahve neden daha fazla tercih ediliyor?

Kafeinsiz kahve, kafein tüketimini azaltmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği kahve çeşitleri arasında yer alıyor. Klasik kahveye göre daha düşük miktarda kafein içeren bu içecek; kafeine duyarlı kişiler, uyku düzenini korumak isteyenler ve akşam saatlerinde kahve tüketenler için alternatif oluşturuyor. Kafeinsiz kahvenin faydaları, zararları, nasıl üretildiği ve ne kadar tüketilmesi gerektiği ise merak ediliyor. İşte kafeinsiz kahve hakkında bilinmesi gerekenler...Aşırı kahve tüketiminin yol açtığı bir takım nedenler kahve içenleri ya kahveyi bırakmaya ya da kafeini azaltıp kafeinsiz kahve içmeye yönlendiriyor. Bu sayede de kafeinsiz kahvenin popülerliği hızla artıyor. Kafeinsiz kahvenin küresel pazarda 2022'de 15,3 milyar sterlinden, on yılın sonunda 22,5 milyar sterline çıkması bekleniyor.