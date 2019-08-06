0553 313 94 23

Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam destek

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kâr oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine çekti.

06 Ağustos 2019 Salı 11:22
Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam destek

Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kâr oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine çekti. Buna göre, oran, 250 bin TL-500 bin TL arası tutarlar için yüzde 1,19 olarak, 500 bin TL-1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1,29 olarak, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla konut finansman oranını 250 bin TL’ye kadar olan tutarda yüzde 0,99 seviyesine indirdiklerini, bu sayede bir taraftan konut stokunun eritilmesine, bir taraftan da düşük maliyetle ev almak isteyenlere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Vakıf Katılım olarak temel misyonlarının sektörle ve ülkeyle büyümek olduğunu belirten Göktaş, “Bu vizyon doğrultusunda reel ekonominin daha da güçlenmesine katkı sağladığımız için mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:22
  1. Vakıf Katılım
  2. konut finansmanı
  3. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
  4. lokomotif sektörleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları görüldü
    1. Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları..
    2. Kademe kademe düşecek! Enflasyonda..
    3. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    4. Hayvan pazarında kurban hareketliliği
    5. Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı
    6. GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma..
    7. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    8. "Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde..
    9. Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda..
    10. Laleli’de ’mikro ihracat’ uygulamasına..
    11. Fehmi Koru 'ben yokum' dese de yeni..
    12. ‘Etleri çiğ ve az pişmiş olarak..
    13. Kırşehir’de ihracat yükselişte
    14. İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
    15. Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi"..
    16. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi!
    17. Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15..
    18. Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni..
    19. Pamukkale’de kurban kesim yerleri..
    20. “Bireyselleşme şiddet duygusunu..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'