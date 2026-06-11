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Ekonomi Vakıf Katılım Portföy, 5 yeni fonunu yatırımcılarla buluşturdu
Ekonomi

Vakıf Katılım Portföy, 5 yeni fonunu yatırımcılarla buluşturdu

Yeniakit Publisher
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Vakıf Katılım Portföy, 5 yeni fonunu yatırımcılarla buluşturdu

Vakıf Katılım Portföy, farklı risk ve getiri beklentilerine sahip yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği beş yeni yatırım fonunu ihraç etti. Haziran ayının ilk haftasında kademeli olarak ihraç edilen fonlar; para piyasası, kira sertifikaları, kısa vadeli kira sertifikaları, altın ve hisse senedi kategorilerinde katılım finans prensiplerine uygun yatırım imkânı sağlıyor.

Vakıf Katılım Portföy, farklı risk ve getiri beklentilerine sahip yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği beş yeni yatırım fonunu ihraç etti. Haziran ayının ilk haftasında kademeli olarak ihraç edilen fonlar; para piyasası, kira sertifikaları, kısa vadeli kira sertifikaları, altın ve hisse senedi kategorilerinde katılım finans prensiplerine uygun yatırım imkânı sağlıyor.

Vakıf Katılım Portföy tarafından ihraç edilen yeni fonlar, düşük riskli ve yüksek likiditeli ürünlerden uzun vadeli büyüme potansiyeli sunan yatırım araçlarına kadar geniş bir yelpazede alternatifler sunuyor. Yatırımcılar, sunulan bu fonlara Vakıf Katılım Şubeleri, Vakıf Katılım Mobil ve İnternet Şube’nin yanı sıra TEFAS platformu üzerinden de erişebiliyor.

Söz konusu fonlar arasında VPA kodlu Para Piyasası Katılım Fonu, düşük risk seviyesi ve T+0 valör (aynı gün likidite) avantajıyla öne çıkarken; VKV kodlu Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu kira sertifikası portföyüyle günlük nakit ihtiyaçlarına alternatif oluşturuyor. VKK kodlu Kira Sertifikaları Katılım Fonu kira sertifikaları aracılığıyla birikimlerini bu alanda değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap ediyor. VLT kodlu Altın Katılım Fonu, altın piyasalarına profesyonel yönetimle erişim imkânı sunuyor. VHS kodlu Katılım Hisse Senedi Fonu ise katılım finans kriterlerine uygun hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli değer artışından ve mevcut mevzuat kapsamında sağlanan stopaj avantajından faydalanmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Portföy Genel Müdürü Cihat KAYMAS, “Katılım finans ekosisteminin büyümesine katkı sunarken yatırımcılarımızın beklentilerindeki değişimi yakından takip ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni fonlarla kısa vadeli likidite ihtiyacından uzun vadeli büyüme hedeflerine kadar farklı yatırım beklentilerine çözüm sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ürün çeşitliliğimizi artırarak profesyonel portföy yönetimini daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

VPA kodlu Para Piyasası Katılım Fonu 1 Haziran’da, VKK kodlu Kira Sertifikaları Katılım Fonu 2 Haziran’da, VKV kodlu Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu 3 Haziran’da, VLT kodlu Altın Katılım Fonu 4 Haziran’da ve VHS kodlu Katılım Hisse Senedi Fonu ise 8 Haziran’da yatırımcılarla buluştu.

 

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