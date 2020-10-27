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Ekonomi Vakıf Katılım çalışma saatleri!
Ekonomi

Vakıf Katılım çalışma saatleri!

Vakıf Katılım çalışma saatleri kaç, Vakıf Katılım çalışma saatleri öğle arası, Vakıf Katılım şube çalışma saatleri kaç? Soruları Vakıf Katılım’da işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte Vakıf Katılım açılış ve kapanış saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:50:00 - 2020-10-27 18:51:19
Vakıf Katılım çalışma saatleri!

25 Haziran 2015’te hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların yoğun teveccühünü kazanan Vakıf Katılım, sunduğu imkanlarla her daim müşterilerin yanında yer almakta. Faizsiz bankacılığın öncülerinden olan Vakıf Katılım, konut finansmanı, taşıt finasmanı, ihtiyaç finansmanı sağlayarak müşterilerin faize bulaşmadan hayalindeki eve, arabaya ya da arsaya sahip olabilmekte. 

Vakıf Katılım çalışma saatleri kaç?

Vakıf Katılım, sabahları saat kaçta açılıyor? Vakıf Katılım hafta içi her gün 09.00'da mesaiye başlamaktadır. Vakıf Katılım öğle arasına saat 12.30'da çıkmaktadır. 1 saatlik öğle arası veren Vakıf Katılım öğle mesaisine 13.30 itibariyle başlamaktadır. Vakıf Katılım 17:00’da kapanış yapmakta.

Vakıf Katılım EFT saati

Vakıf Katılım Bankası EFT saatleri de açılış ve kapanış saatleri ile aynıdır. 09.00 ile 17.00 arası EFT yapabilirsiniz. Vakıf Katılım 29 Ekim başta olmak üzere resmi ve dini bayramlara kapalı olmaktadır.

Vakıf Katılım müşteri hizmetleri telefonu

Vakıf Katılım müşteri hizmetleri 7-24 vatandaşlara hizmet vermektedir. Vakıf Katılım müşteri hizmetleri  telefonları 0850 202 1 202 - 444 44 77. 

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