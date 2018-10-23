Vakıf Emeklilik’te yüzde 10 indirim fırsatı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı destekleme kararı alan Vakıf Emeklilik, Grup Yıllık Hayat, Grup Ferdi Kaza ve Kesintisiz Eğitim Sigortası ürünlerini müşterilerine yüzde 10 indirimli sunacak. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı’nı önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları ve enflasyon mücadelesini güç birliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Bizler de Vakıf Emeklilik olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu kampanyaya destek veriyoruz” diye konuştu.