Vakıf emaneti ağır bir yük

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, vakıf mallarının yanlış yerlerde kullanılmasının sıkıntılı ve vebali büyük bir eylem olduğunu belirtti. Ersoy, faaliyetlerinde kadim Türk-İslam medeniyetinde vakfedilenlerin, vakfiye şartlarına uygun olarak değerlendirilerek garip gurebaya sıcak yemek, kuru gıda, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve hastalara sağlık hizmeti olarak dönmesinde emek veren tüm personelin birer “vakıf çalışanı” olduğunu anlattı.

İslam dininin temelini oluşturan yardımlaşmayı düstur edinmiş bir kurumun parçası olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti: “Vakıf mallarını yanlış yerlerde kullanmak sıkıntılı ve vebali büyük bir eylemdir. Bu sebepledir ki bizlere emanet edilen vakıf mallarını, fakir ve kimsesizlere barınma ve aş sağlamak, hastaları tedavi ettirmek, öğrencilerin yetişmesine ve ilim sahibi olmasına yardımcı olmak amacıyla vakfiyelerine uygun şartlarda kullanmak hepimizin vazifesidir. Bu anlamda sizlerden beklentim, hak ve hakkaniyet çerçevesinde öncelikle vakıf hakkını korumak, vakıf ruhunu ve kadim medeniyeti yaşatan neferler olarak bakmaktır. ”