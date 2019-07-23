Vakfında çocuklara tecavüz edilen Ahmet Nesin vatandaşlıktan çıkıyor

Vakfında çocuklara tecavüz edilen Ahmet Aziz Nesin, Özgür Gündem davasından beraat etmesine karşın kendisine pasaportunun verilmediğini iddia etti. Nesin, yarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nesin, "Özgür Gündem Gazetesi'nde 1 günlük genel yayın müdürlüğü yaptım diye önce tutuklandım, sonra da beraat ettim. Ona rağmen hâlâ pasaport verilmiyor. Demokratik Faşizm diye yazdığım bu olsa gerek. Yarın dilekçeyle vatandaşlıktan çıkma başvurusu yapacağım" ifadesini kullandı.

Nesin Vakfı'nda çocuklara tecavüz

2007 yılında Ahmet Nesin'in yönetiminde bulunduğu Aziz Nesin Vakfı, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayıyla gündeme gelmişti.