Türkiye faktöring sektöründe faaliyet gösteren Vakıf Faktöring A.Ş.’nin halka arzı, takvimlerin 12-13-14 Kasım 2025’i göstermesiyle tamamlandı ve sonuçlar KAP üzerinden duyuruldu. Yatırımcı ilgisiyle dikkat çeken halka arzın ardından gözler şirketin borsada hangi tarihte işlem göreceğine çevrildi. Süreçte kaç adet pay dağıtıldığı, yatırımcı gruplarının ilgisi ve işlem kodunun hangi pazarda kullanılacağı merak edilen başlıkların arasında yer aldı. Peki borsa sürecinde ne bekleniyor?

Halka arz süreci tamamlandı

Vakıf Faktöring A.Ş.’nin halka arzında toplam 225 milyon adet nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arz 14,20 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirildi ve 3,2 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan %60 tahsisat grubu yoğun talep gördü. Halka arzda 684 bin 223 yurt içi bireysel, 106 yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 684 bin 329 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Kaç lot dağıtıldı?

Dağıtım sonuçlarına göre bireysel yatırımcıların ortalama 198 lot aldığı belirtildi. Bu tutarın karşılığının 2.811 TL seviyesine denk geldiği ifade edildi.

VAKFA nedir, ne zaman işlem görecek?

VAKFA kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek payların işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin bu hafta içinde işleme başlamasının beklendiği aktarıldı.