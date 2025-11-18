DHA Giriş Tarihi: Narin cinayetinde Yargıtay'a 'daraltılmış baz raporu' itirazı
Diyarbakır’da, Narin Güran (8) cinayetinde annesi Yüksel ve amcası Salim Güran ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, gerekçeli kararda diğer delillerle uyumlu olduğu belirtilerek itimat edildiği ifade edilen daraltılmış baz raporuna itiraz ederek, Bismil ilçesinde aynı bilirkişilerin hazırladığı raporla cinayetten tutuklanan 3 kişinin beraat ettiğini emsal gösterip Yargıtay’a başvurdu.