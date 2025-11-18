Narin cinayetinde Yargıtay'a 'daraltılmış baz raporu' itirazı

Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasındaki aynı bilirkişilerin Bismil ilçesinde hazırladığı raporla cinayetten tutuklanan 3 kişinin beraat ettiğini belirterek Yargıtay’a başvurdu. Akbilek, dilekçesinde, dosyada mevcut daraltılmış baz çalışmasını gerçekleştiren bilirkişilerin yetkisiz ve usule aykırı biçimde görevlendirildiğini, alanlarında uzman olduklarına dair diploma ya da sertifika gibi belgelerin bilinmediğini öne sürerek, şu ifadelere yer verdi: “Dosyamızda mevcut daraltılmış baz çalışmasını gerçekleştiren bize göre yetkisiz, usule aykırı atanmış, alanlarında uzman olmadıkları tartışmasız bulunan ve yetkinliklerini ortaya koyacak diploma/sertifika gibi belgelere sahip olup olmadıkları bile bilinmeyen bilirkişilerden ikisine, Diyarbakır ilinde 2012 yılında gerçekleşen başka bir cinayet soruşturması kapsamında da çalışma yaptırılmış nitekim mezkur soruşturmaya sundukları ve tarafımızca incelendiğinde ‘bilimsel facia’ olarak nitelendirdiğimiz raporları neticesinde ilgili soruşturmadaki maktulün oğlu ve 2 kardeşi tutuklanmıştır. Ardından Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde her 3 sanık da tahliye edilmiştir.