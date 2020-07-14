Vaka sayıları bu yüzden artıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, yapılan uyarılara rağmen başta Ankara olmak üzere birçok şehirde insanların yetersiz toplu taşıma yüzünden kalabalık otobüslerde seyahat etmeleri, vaka sayılarında yaşanan artışa neyin sebep olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, rehavete kapılan binlerce vatandaşın caddelerde gereksiz kalabalıklar oluşturarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları ve maske takmadan dolaştıkları görüldü.

Bir defa daha uyardı!

Koca, paylaştığı fotoğrafların üstüne “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” yazarak vatandaşları bir kez daha uyardı.