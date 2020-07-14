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Vaka sayıları bu yüzden artıyor

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, Kovid-19’la mücadelede sosyal mesafe ve maske takmanın önemini sürekli vurgularken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından virüsün yaşamını sürdürebilmesi için yakaladığı ortamları ve fırsatları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:37:00 -
Vaka sayıları bu yüzden artıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, yapılan uyarılara rağmen başta Ankara olmak üzere birçok şehirde insanların yetersiz toplu taşıma yüzünden kalabalık otobüslerde seyahat etmeleri, vaka sayılarında yaşanan artışa neyin sebep olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, rehavete kapılan binlerce vatandaşın caddelerde gereksiz kalabalıklar oluşturarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları ve maske takmadan dolaştıkları görüldü.

Bir defa daha uyardı!

Koca, paylaştığı fotoğrafların üstüne “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” yazarak vatandaşları bir kez daha uyardı.


Yeni Akit Gazetesi
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