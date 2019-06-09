Vahşette sınır tanımıyorlar! 10 yaşında işlediği suçtan idam edilebilir

Suudi Arabistan'da ağabeyi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gerekçesiyle protesto eylemi yapan 13 yaşındaki çocuk idam ile karşı karşıya kaldı.

Medyada yer alan haberlerin ardından olayı araştıran Uluslararası Af Örgütü, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in 'terör ve halkı isyana teşvik' suçundan idam talebiyle yargılandığını duyurdu.

Buna göre Murtaja Qureiris 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisi güvenlik güçlerince öldürüldü ve bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldı. Bu eyleme 10 yaşındayken katılan Qureiris, 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandı.

Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedildi.

Af Örgütü'nün Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Riyad yönetiminin, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin, siyasi muhalifler ve Şii azınlıklara karşı ölüm cezasını bir silah gibi kullanması ürpertici diye konuştu.

BM raporunda işkence ifadesi

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücrede geçirdiği belirtilen Qureiris'in, suçlamaları "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da şiilere idam cezası

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz nisan ayında "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, idam edilenlerden birinin reşit olmadığı ve bir kişinin cezasının da çarmıha gerilerek infaz edildiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'un ilk 4 ayında 104 kişiyi idam ettiği ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlendiği açıklamasını yapmıştı.