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Vahşette sınır tanımıyorlar! 10 yaşında işlediği suçtan idam edilebilir

Suudi Arabistan'da ağabeyi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gerekçesiyle 10 yaşındayken protesto eylemi yapan çocuk Murtaja Qureiris'in idam talebiyle yargılandığı öğrenildi.

09 Haziran 2019 Pazar 01:43
Vahşette sınır tanımıyorlar! 10 yaşında işlediği suçtan idam edilebilir

Suudi Arabistan'da ağabeyi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gerekçesiyle protesto eylemi yapan 13 yaşındaki çocuk idam ile karşı karşıya kaldı.

Medyada yer alan haberlerin ardından olayı araştıran Uluslararası Af Örgütü, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in 'terör ve halkı isyana teşvik' suçundan idam talebiyle yargılandığını duyurdu.

Buna göre Murtaja Qureiris 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisi güvenlik güçlerince öldürüldü ve bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldı. Bu eyleme 10 yaşındayken katılan Qureiris, 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandı.

Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedildi.

Af Örgütü'nün Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Riyad yönetiminin, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin, siyasi muhalifler ve Şii azınlıklara karşı ölüm cezasını bir silah gibi kullanması ürpertici diye konuştu.

BM raporunda işkence ifadesi

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücrede geçirdiği belirtilen Qureiris'in, suçlamaları "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da şiilere idam cezası

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz nisan ayında "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, idam edilenlerden birinin reşit olmadığı ve bir kişinin cezasının da çarmıha gerilerek infaz edildiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'un ilk 4 ayında 104 kişiyi idam ettiği ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlendiği açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:43
  1. Suudi Arabistan
  2. Murtaja Qureiris

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  • ryuıryuı1 sa önce
    yere girsin suudi arabistan rejimi birde kutsal topraklara ev sahipliği yapıyorlar lent olsun suudi arabistana çocuktan ne istiyorsunuz kral selman yarın allahın huzurunda nasıl hesap verecek yerle bir olası suud rejimi yemende 5 senedir kendi müslüman kardeşinizin kanını döküyorsunuz yer girsin sizin müslümanlığınız ey suudi rejimi yere girsin iran molla rejimi karşılıklı peygamber efendimizin mübarek s.a.v soyunun geldiği mübarek kutsal islam şehrini harabeye kana buladız sakat bıraktız milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdüz kendi müslüman kardeşlerinizi lanet olsun hem iran molla rejimine hemde suudi rejimine ve birleşik arap emirlikleri rejimine lanet olsun bu rejimlere
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    İşte Kur'andaki İslamla değil uydurma olan dinle hareket edersen kundaktaki bebeyi bile idam edersin.Çünkü o hadislerin hemen hemen hepsi uydurma ve Kur'anın ayetlerini inkar eden hadisler. O hadislerden her şeyi çıkarıp uygulayabilirsin.Yok yok yani.Dünyanın düz olduğunu söyleyen kafirdir.Eeee kafirde mürted olduğundan öldürülür. Namaz kılmayan öldürülür.kız çocukları cariye olarak alınır.Esir kız çocukları köle olarak satılır.Yani bu hadislerle insan zorba zalim gaddar birisi olup çıkar
  • turkturk1 sa önce
    ALIN SIZE BIR ULKE .. NE MUSLUMANLIKL ANEDE ISNANLIKLA ALAKASI VAR.. SOZDE HACILAR HER YUL UCER BESER GIDIP ARAPLARIN KICINA DAA COKYAG SURUYOR. KIMSE GITMESIN.. BAKINARAPLAR BIR YIL SONRA ACLIKTAN....B,,,,LARINI YERLER HACIALR UZERINDEN DUNYA SERVET KALDIRIYORLAR. O YUZDEN O RAY AGIDEN HACILAR BUNU GIBI COCUKALRIN ASILMASI KADINLARIN KATLEDILMESINDE BIEL ROL OYNUYORNASI SIZINTABIRINIZLE HER ICILEN COCA COLA FILISTINLIYE SIKILAN KURSUNSA HER GITTIGINIZ HAC ARAPLARIN LIBYADA VE DIGER YERLERDE KEYFICE YAPTIKALRI KATLUAMALARI DESTEKLER. AKILLI OLUN
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu2 sa önce
    Ben Arapçayı ana dili gibi bildiğim için Libyadan sonra Türk firması Kalkavan inşaat mühendisi olarak can atıyordum gitmeye kutsal toprağa peygamberimizin diyarına gidelim dedik ama bir seneyi dolduramadan hacı olmada yanlız bir kaç kez Umre yaptım dayanamadım kaçtım,,neden dersiniz,,her şeyden önce oraya gidip çalışıyorsan Modern köle sayılırsın yani şirketinden ayrılıp ayrılacağın şirketin Arap patronuna beli bir miktar para ödemen lazım bu nana çok dokundu,,İki,,Cidde Cevazat yani pasaport müdürü işçi getiriyor bunları çalıştır diyor işçilerine ödediğin paranın yarısını kendisi alıyor yani 30 Mısırlı Sıvacı çalıştırdım 2000 riyal berdim 1000 riyalini Cevazat müdürü cebine koyuyor yani 30 bin riyal ama kendi maaşı devletten 5 bin riyal alıyor,,ama diğer şirketende alıyor,,,ÜÇ,,,Fahişelik yanlız yakalanma bu yanlız normal İnsanlar için üst kademeler ve Suudların serbest yanliz gizli yap fahişeler Amerikalı en az 2000 den başlıyor sonra diğer bütün milletlerden var en zavallısı Afrikalılar 10 adet pepsi veya koka kola kutularına karşılık çalışıyorlar,,Zenginlerinin kendine jas evleri var burada Fuhuşalemin ve uyuşturucu için kullanırlar,,BAŞ KESME İŞİ,,,,her hafta veya belli günlerde yanılmıyorsam Cuma günü BAŞ VE EL KESME İŞİ ,,BURAYA GİTTİM AMA BAKMAYA CESARET EDEMEDİM ARKADAŞLARIM NAKTILAR CİNAYETTEN V E HIRSIZLIKTAN ,,AMA BUNLAR. KİMLER. PAKİSTANLI,,,FİLİPİNLİ,,,VARDI., PAKİSİTANLININ. NAŞINI VURARKEN. KESEMEDİ ÇÜNKÜ ĞAKİSTANLILAR. İRİ YAPILIYDI,,,FİLİPİNLİ BİR. KILIÇ. DARBESİYLE. KAFAGİTTİ,,ÇÜNKÜ KÜÇÜK BE. ZAYIF. İNSANLAR,,BEN BAKAMADIM ANLATTILAR. UANLIZ. CESETLERİNİ. AMBULANSA. YAŞIDIKLARINI GÖRDÜM,,,,ADALETSİZLİK MEREDE. ZENGİNİN BAŞI HESİLMEZ. SUÇLULAR. ÜETNAS EDİLİR,,KAPATILIR,,,,BEN BİR HAFTA SONRA BİR DAHA DÖNMEMEK ŞRTIYLA YERK ETTİM,,LANET OLSUN DEDİM,,,BİZİM TÜRKMENLER ARASINDA DERLER Kİ PEYGAMBER EFENDİMİZ DEDİ Kİ اني عربي والعرب ليس مني ،،،yani ben Arabım ama Araplar benden değildir,,,
  • zaferzafer2 sa önce
    abd kuklası bir ülkeden başka ne beklenebilir ki
  • sukrusukru2 sa önce
    Firavunlar bile bu Suud ailesi kadar alçak ve şerefsiz değildir buna eminim.Bu kahpe Amerikan köpeklerinin ecelide çok yakındır inşaallah.
  • abdullahabdullah3 sa önce
    Evrensel cocuk haklarina gore insanoglu 18 yasina kadar cocuktur... dun bazi haber kanallarinda GENC olarak verildi bu haber, yazik
  • Abdullah MuratAbdullah Murat4 sa önce
    13 yaşındakinin çocuk olduğunu kendi batıl kafir kanunlarınıza göre söylüyorsunuz. Bununla birlikte bir müslüman yeterli sebep olmadan idam etmek ise cinayet olabilir ki buda lanete Allahın gadabına ve ebedi cehennem azabına sebep olur Kuranda bozgunculuğun 3 cezası vardır. sınır dışı etmek ellerini kollarını çapraz kesmek ve asmak öldürmektir ki idam cezası uygulamak çok tehlikelidir. Bu cezadan uzak durulmalıdır. Çünkü tam olarak Allahın hükümleri uygulanamamakta ve kötülükler ise düzeltilmemektedir. Suça birkaç ceza uygulanabiliyorsa müslüman olana şevket ilkesi açısından hafif olan tercih edilmeli kafire ise en ağır ve şiddetli olan tercih edilmelidir. Müslümanım diyeni selam vereni öldürmek idam etmek korku değil anarşi infial ve Buğza sebep olur.
  • AliAli5 sa önce
    Suudiamerika diye boşuna soylemiyorlar. İslam nere onlar nere
  • Ali FarrahAli Farrah6 sa önce
    Islamda yas yoktur idam edilebilir.
  • Ebu muhammed Ebu muhammed 6 sa önce
    Bunlar şii sahabeye küfrediyorlar. Ayrıca suriyede neler yaptıklarını görmüyormusunuz. Hâlâ şiileri savunuyorsunuz. Allah sizi islah etsin...
  • abdoabdo6 sa önce
    Suug udtta şeriat var diyen yanıliyor.Adaletin iskamla alakası yok.Elhamdülillah deyip bolbol ümre yapan müslümana ne deyim şımdi.Peygamberime sav neyüzle ziyaret
  • NurNur6 sa önce
    Allah öyle belanızı verecekki suidler nereden geldiğinizi şaşıracaksınız kahrolun emi
  • Selami Selami 8 sa önce
    Hayy ben sizin iki yüzlü adaletinize.....zerre kadar islam ve ehli sünnetle alakaniz yok sizin!
  • Tanıdık geldiTanıdık geldi8 sa önce
    12 eylül öncesinde mi sonrasında mı tam hatirlayamadım ama o dönemde daha ortaokyl yaşlarında olup zekasıyla liderliğiyle dikkat çeken çocuklarin tesbit ve takip edilip bir şekilde ortadan kaldırılmasina çalışıldığını dinlemiştim bir tv kanalında yıllar önce. Hâkezâ 8 şubat döneminde şimdi gazete yazarı olam yakub kose de aynı yaşlarda hapse atılıp idamla tehdit edilmiş . Gençleri, aileleri velhasıl topyekun toplumu korkutmak için kasıtlı yapılan işler diye düşünüyorum. Allah kahretsin bunları ve sevenlerini

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