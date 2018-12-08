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Vahşet! Çorum'da ön ayakları kesilmiş kedi ölüsü bulundu

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parkta, ön ayakları kesilmiş bir yavru kedi ölüsü bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:07
Vahşet! Çorum'da ön ayakları kesilmiş kedi ölüsü bulundu

Çorum'da bir parkta ön ayakları kesilmiş halde yavru kedi ölüsü bulundu. 

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini parkta gezdiren Suat Yağız, yerde hareketsiz yatan kedi fark etti. Yağız'ın haber vermesi üzerine parka gelen belediye görevlileri kedinin ön ayaklarının kesik olduğu belirledi. Kedi, görevliler tarafından alınarak götürüldü. Parka gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeğin saldırdığını söyledi.

Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma Derneği (BİKTUDER) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen de olay yerine gelerek belediye görevlilerinden bilgi aldı. Çimen, kedinin ön ayaklarının kesildiğini belirterek hayvana işkence eden kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:07
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