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Vahid Halilhodzic'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Vahid Halilhodzic, Fransa Birinci Lig (Ligue 1) takımlarından Nantes ile anlaştı.

02 Ekim 2018 Salı 22:34
Vahid Halilhodzic'in yeni adresi belli oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi.

Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes'a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında Türkiye'de Trabzonspor, Fransa'da Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb, milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak Japonya'da görev aldı.

Ligue 1'de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:34
  1. Trabzon
  2. Vahid Halilhodzic
  3. Nantes

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