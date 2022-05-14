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Siyaset Vah vah, Canan’ın eşi ile domuz yemesi yasaklanmış!
Siyaset

Vah vah, Canan’ın eşi ile domuz yemesi yasaklanmış!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Vah vah, Canan’ın eşi ile domuz yemesi yasaklanmış!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:58:00 -
Vah vah, Canan’ın eşi ile domuz yemesi yasaklanmış!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının onanması sonrası, CHP'liler kadar diğer muhalifler de ortalığı karıştırmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Kaftancıoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu etti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, cezanın onanmasıyla birlikte muhaliflerin ortalığı yangın yerine çevirmesine dair değerlendirmede bulundu.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Rakibe özel siyaset yasağı!

Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın annesine küfürü ve devamında diğer hakaretleri sonrasında verilen karar, algı operasyonlarını profesyonel eğitim alarak sahneye koyan sol cenahta büyük bir sevinçle karşılandı.

Bakmayın siz onların, “ağlar” gibi yaptıklarına.

Öyle sevindiler, öyle sevindiler ki..

Bir anneye küfür eden, kendisi de bir kadın olan Canan Kaftancıoğlu’na, Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu’ndan bile geçmiş olsun telefonu ettirdiler..

Ve şimdi kendi ettikleri küfür üzerinden, yürüttükleri şu algıya bakın..

Ne imiş?

Canan Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı getirilmiş.

Hani diyecekler ki, “Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde başedemeyeceğini anladığı Canan Kaftancıoğlu için, mahkemeler beraat kararı verdiği halde, siyaset yasağı getirttirdi..”

Diyecekler de..

Şu anlık “O kadarı biraz fazla” diyorlar..

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