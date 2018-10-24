Vagner Love özür diledi! 'Bir daha tekrarlanmayacak'

Göztepe maçının ardından taraftara verdiği tepkinin yanlış olduğunu ifade eden Vagner Love, "Göztepe maçından sonra eve dönerken taraftara gösterdiğim tepki yanlıştı. Her şeyden önce ben kaybetmek istemiyorum. Eleştirilere her zaman sessizce tepki gösterdim ve ilk kez böyle bir reaksiyon gösterdim. Taraftarlarımızdan çok özür diliyorum, bu olay bir daha tekrarlanmayacak ve benim cevabım sahada olacak. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.