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Yerel Uzungöl’e atlayan 2 Arap turistten 1'i kurtuldu, diğeri öldü
Yerel

Uzungöl’e atlayan 2 Arap turistten 1'i kurtuldu, diğeri öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Uzungöl'e düşen çantayı sudan çıkarmak için göle atlayan 2 Arap turistten 1'i çevredeki bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, birini kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda arap turistin cesedine ulaşıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e düşen çantayı sudan çıkarmak için göle atlayan 2 Arap turistten 1'i çevredeki bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, birini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre, göl kenarında gezen Arap turist ailenin çantası Uzungöl'e düşünce 2 Arap turist arkasından göle atladı. Çantayı kurtarmak için çalışan 2 Arap turistten biri çantayla birlikte bir Türk vatandaşı tarafından kurtarılırken, diğer turisti çıkartmak için gölde çalışma başlatıldı. Gölde botla ve dalgıç polislerle arama çalışmasında Arap turistin cesedine ulaşıldı, arama çalışmalarına AFAD, UMKE ve Jandarma ve polis dalgıçlar katıldı. Trabzon Valisi Tahir Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Arap turistin suda kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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