  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu
Aktüel

Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:21:39 -
Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar ve sonbahar renklerine bürünen meşe ormanlarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne yansıyan görüntüsü, görsel şölen oluşturdu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim öne çıkan Tunceli'de beyaz örtüyle kaplanan Munzur, Kırmızıdağ, Sülbüs, Buyer, Mercan ve Demirkapı dağları ile sonbaharın yeşil, sarı ve kızıl tonlarına bürünen meşe ormanları göz alıcı güzellikler sunuyor.

Kentte 2009'da su tutmaya başlayan ve Munzur ile Pülümür çaylarından beslenen Uzunçayır Barajı Gölü'nde karlı dağların, ormanların ve kıyıdaki köy evlerinin sudaki yansıması, görenleri cezbediyor.

Genellikle gün doğumu öncesi ya da öğle saatlerinde baraj gölünde oluşan yansımalar, yöredeki doğasever ve fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Birçok balık türünün yaşadığı baraj gölünde, sayıları her geçen gün artan martılar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

Alman vekilden rezil sözler! NATO Türkiye'yi savundu
Dünya

Alman vekilden rezil sözler! NATO Türkiye'yi savundu

Alman milletvekili Jürgen Trittin, "Türkiye hukuk devleti değildir" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman vekilin haddi aşan sö..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay