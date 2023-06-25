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Medya Uzun süre yanında çalışan isimden Akşener’le ilgili şok sözler! Herkes şaşkın
Medya

Uzun süre yanında çalışan isimden Akşener’le ilgili şok sözler! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:49:00 -
Uzun süre yanında çalışan isimden Akşener’le ilgili şok sözler! Herkes şaşkın

İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener’in ruh halini değerlendiren Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, İYİ Parti liderinin uzun süre yanında çalışan bir ismin “Ben bu tür hallerine daha önce de şahidim. Tükenmişlik dönemi. Duygusal boşalma yaşıyor. Sinir krizi geçiriyor” sözlerini köşesine taşıdı.

İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener’in ruh halini değerlendiren Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, İYİ Parti liderinin uzun süre yanında çalışan bir ismin “Ben bu tür hallerine daha önce de şahidim. Tükenmişlik dönemi. Duygusal boşalma yaşıyor. Sinir krizi geçiriyor” sözlerini köşesine taşıdı. Özçelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı…

ATO Congresium’da yapıldı.

(…) Akşener çok gergindi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sık sık masayı yumrukladı.

Siniri yüzüne de yansıyordu.

Bir birikimin sonucu olduğu açıktı.

Uzun süre yanında çalışan bir isim…

Akşener’in halini şöyle yorumladı:

“Akşener çaresizlik içinde.

Öfkesi bundan.

Ben bu tür hallerine daha önce de şahidim.

Tükenmişlik dönemi.

Duygusal boşalma yaşıyor.

Sinir krizi geçiriyor.”

Bir başka İYİ Partili isim de şunu söyledi:

“Herkese bıçak çekti.

Köşeye sıkışmışlık duygusu.”

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN

Altılı Masa ile ilgili açıklamaları…

İttifakın geleceği tartışılıyor.

Akşener’i tanıyanların yorumu şu:

“Altılı Masa istemiyor.

Ama CHP’ye kapıyı açık bırakıyor.

İmamoğlu onun en büyük kozu.

CHP’ye sitemleri İmamoğlu cephesinden”

İYİ Parti’de manzara bu. (…)”

 

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