Uzun saç ekimi nasıl yapılır hermest saç ekimi anlatıyor

Uzun saç ekimi diğer bilinen uluslararası adıyla da Long Hair FUE yönteminin uygulamasının dünyadaki öncülerinden olan ve aynı zamanda fark yaratan saç ekimi sonuçları sayesinde Avrupa’nın en iyi saç ekim merkezlerinden biri olarak gösterilen Hermest Saç Ekim Merkezi, Uzun saç ekimi yöntemi ile ilgili tüm bilgileri ayrıntılarıyla anlatıyor.

Uzun Saç Ekimi Nedir?

Uzun saç ekimi, saçların traş edilmeden yani kendi uzunluğundaki saçların uzun hali ile donör bölgesinden toplanması ve aynı uzunluktaki saçların ekim yapılacak bölgeye entegre edilmesi işlemidir. Bu Uzun saç ekimi işleminde traş makinası ya da makas kullanılmamaktadır.

Uzun Saç Ekimi Nasıl Yapılır ve Normal Saç Ekimi ile Arasındaki fark Nedir?

Normal bir FUE ya da DHI saç ekimi işleminde;Saçlar 1-2mm ya kadar bir traş makinası yardımı ile kısaltılır. Kısaltılan saçlara hijyen sağlayabilmek adına dezenfeksiyon işlemi uygulanır ve akabininde bu saçlar gerekli tıbbi aletler yardımı ile toplanılır. Bu 1-2mm uzunluğundaki donör saçlar daha sonra ekim yapılması planlanan bölgelere ekilir. Saç ekimi sonucunda saç ekimi yaptıran kişinin tüm saçları 1-2mm uzunluğunda kalmış olur. Tabii olarak zamanla bu saçlar normal şekilde uzayacaktır.

Uzun saç ekimi yönteminde ise bu süreç;Saç uzunluğuna (maksimum 25cm uzunluğunda) hiçbir müdahalede bulunmadan sadece dezenfekte işlemi uygulanır. Uzun haldeki bu saçlar donör bölgesinden toplanılır ve aynı uzunlukta saç ekimi gerçekleştirilecek olan bölgeye entegre edilir. Bu işlemde saçlara makasla ya da traş makinası ile herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Saç ekimi sonucundaki saç uzunluğu, saç ekimi gerçekleştirmeden önceki uzunlukta kalır.

Kimler Uzun Saç Ekimini Tercih Etmektedir?

Daha çok saç ekimi işleminin yapıldığının belli olmasını istemeyenler tarafından tercih edilmektedir. Bunlar; sanatçılar, oyuncular, şarkıcılar, ünlüler ve üst düzey yöneticiler genellikle talep etse de aslında uzun saç ekimi işleminin uygulanmasını herkes talep edebiliyor.

Uzun Saç Ekimi İşleminin Avantajları Nelerdir?

Saç ekimi yaptıran kişi, saç ekimi işleminin bittiği anda saç ekiminin nihai sonucunu görebilmiş oluyor. Bunun haricinde bazı uluslararası bilimsel makalelerde saçın gömülü ve üst üste binmesi de engellenmiş olduğu belirtilse de günümüzde zaten saçın gömülmesi ya da üst üste binmesi gibi sorunlar pek görülmemektedir.

Uzun Saç Ekimi İşleminin Dezavantajları Var mıdır?

Aslında dezavantaj olarak değerlendirmesek de saç ektirecek kişilerin bazı gerçeklerin farkında olması gerekir. Uzun halde ekilen saçlar normal saç ekimi sürecindeki gibi 4.haftanın sonunda dökülecektir yani 4. Haftanın sonunda normal saç ektiren ve uzun saç ektiren kişiler arasında görsel anlamda hiçbir fark olmayacaktır. Bunun haricinde teknik olarak normal bir saç ekimine göre daha fazla zahmet ve titizlik gerektirmektedir. Bu da saç ekim sürecini uzattığı gibi 1 seansta ekilebilecek greft sayısını da kısıtlamaktadır.

YÜKSEK SAYIDA GREFT EKTİRECEK HASTALARA UZUN SAÇ EKİMİ YAPTIRMALARINI TAVSİYE ETMİYORUZ

Uzun saç ekimi işlemini yaptığımızı öğrenen birçok kişi uzun saç ekimi yöntemi ile saç ekimi yaptırmak istiyor fakat bu yöntemi maalesef herkese uygulamak çok da doğru bir yaklaşım olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi uzun saç ekimi yöntemi titiz bir çalışma gerektirdiğinden ekilebilecek greft sayısı kısıtlı. Bu sebeple yüksek sayıda greft ekimi ihtiyacı olan kişilere uzun saç ekimi yerine traşsız saç ekimi işlemini tavsiye etmekteyiz. Traşsız saç ekimi de uzun saç ekimine benzemektedir.



Traşsız Saç Ekimi Nedir?



Saç ekimi için alınacak donör bölgesindeki saçlar traş edilmektedir. Genellikle başın arka kısmında donör bölgesi olarak adlandırılan kısımda ihtiyaç duyulan greft sayısına göre bir alan 1-2mm kısalığına getirilmek üzere saçlar kısaltılır. Bu alan alınacak greft sayısına göre genellikle 1 ila 5cm genişliğinde ve 15-20cm uzunluğundaki bir alanı kapsamaktadır.

Hermest Saç Ekimi Merkezi Uyarıyor!



Türkiye’yi saç ekimi sektöründe tüm dünyaya yıllarca başarı ile temsil etmiş, Dünya’nın en önemli saç ekim merkezlerinden biri olarak gösterilen HermestSaç Ekimi, uzun saç ekimi yönteminin çok değerli bir saç ekimi yöntemi olduğunu fakat tüm kriterlerin farkında olunduğu zaman ancak memnuniyet verici bir sonuç alına bilineceğini söyledi. Ülkemizde saç ekimi yaptıracak kişilere bazen yöntemler hakkında yeterli bilgi verilmediğini ve bu da üzücü sonuçlar doğmasına sebep olabileceğini söyleyerek şöyle devam etti; Saç ekimi yapılacak kişilere saç ekim merkezlerinin, uygulanacak yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını ayrıntılı bir şekilde anlattıkları takdirde ancak %100 memnuniyet oranı yakalanabileceğinin altını çizmek gerekir. Uzun saç ekiminin de avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğu ve bu kriterleri göz önünde bulundurarak bir tercih yapılmasını Hermest Saç Ekimi yetkilileri tavsiye etmekte.