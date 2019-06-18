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Uzun saatli direkt uçuşlar için geri sayım! En uzun uçuş geliyor

Uzmanlara göre 2020’den itibaren uzun uçuşlar yoğunlukla dünyanın gündeminde olacak gibi görünüyor. Böylece havacılık sektöründe menzil sorunu olmayan uçuşlarla yeni bir dönem başlayacak.

18 Haziran 2019 Salı 11:23
Uzun saatli direkt uçuşlar için geri sayım! En uzun uçuş geliyor

Havayolu şirketleri, kesintisiz en uzun menzile ulaşacak yolcu uçaklarını filolarına katmak için birbiriyle yarışıyor. Avustralya merkezli Qantas Havayolları, 2023 yılına kadar 20 saatlik uçuş süresi olan Sidney-Londra hattında A350-900 ile uçmaya hazırlanıyor. THY de filosuna 25 adet A350-900 katmaya hazırlanıyor.

Gündoğumu Projesi gündemde

Güney Kore’nin başkenti Seul’da düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yıllık toplantısında havacılık endüstrisinin geleceği masaya yatırıldı. Konferansa katılan 120 ülkeden 295 havayolu yöneticileri, uçak üreticileri Boeing ve Airbus’ın yetkilileri ile daha uzak noktalara direkt uçuşlar ve uzun uçuşlarda maliyeti düşürecek yatık sistemlerini ele aldılar. IATA toplantısına ‘Project Sunrise’ yani ‘Gündoğumu Projesi’ damga vurdu. Bu projeyle Avustralya merkezli Qantas Havayollarının Sidney-Londra arasını 2023’te direkt olarak uçmayı hedefliyor. Qantas CEO’su Alan Joyce IATA toplantısında karar vermekte sona geldiklerini ve bu rotayı hangi uçakla yapacaklarına karar verme aşamasında olduklarını ifade etti. Proje kapsamında Qantas Havayolları Airbus A350-900, A350-1000 veya Boeing 777-8 modelleri üzerinde durduğu belirtiliyor.

Seul’de IATA yıllık genel kurulunda konuşan Airbus ticaret sorumlusu Christian Scherer, şirketin A350-900 ve A350-1000 tipi uçaklarının, Qantas’ın istediği 20 saatlik uçuş süresi olan Sidney-Londra, Sidney-New York rotalarını direkt uçabilecek özellikte olduğunu belirtti ve Qantas’a tavsiyede bulundu.

Rekor 18 saat 45 dakika

Şu anda rekor Singapur Havayolları tarafından Singapur- New York arasında kullanılan Airbus A350-900ULR (ultra uzun menzilli) en uzun ticari uçuşu (18 saat 45 dakika) gerçekleştiriyor. Qantas Havayolları 2023’te Sidney-Londra arası uçuşuyla bu rekoru kırmayı hedefliyor.

Avrupa’nın tercihi A350

Öte yandan; THY’nin de uzun süredir gündeminde İstanbul-Sidney arasında direkt uçuş var.

Avrupa havayollarından 31 Mayıs 2019’a kadar Avrupa’da 194 siparişi alan A350’nin 165 tanesi A350-900, 29 tanesi ise A350-1000. Bayrak taşıyıcımız THY’nin de 25 adet A350-900 siparişi bulunuyor ve bu uçak modellerinde siparişte Alman Lufthansa’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Lufthansa’nın 45 adet siparişi bulunurken, THY’nin yakın takipçileri ise 21 siparişle Air France ve 20 uçakla İberia dikkat çekiyor. Daha az sipariş alan büyük model A350-1000’i bekleyen havayolları ise 18 adet siparişle British Airways, 8 adetle Virgin Atlantik, 3 adetle Air Caraibes takip ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:23
  1. İstanbul
  2. Havayolu şirketleri
  3. kesintisiz en uzun menzil
  4. yolcu uçakları
  5. Avustralya merkezli Qantas Havayolları
  6. THY
  7. Güney Kore’nin başkenti Seul
  8. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)
  9. Boeing
  10. Airbus
  11. Project Sunrise
  12. Gündoğumu Projesi
  13. Qantas CEO’su Alan Joyce
  14. Airbus ticaret sorumlusu Christian Scherer
  15. Singapur Havayolları
  16. Airbus A350-900ULR
  17. Alman Lufthansa
  18. Air Caraibes
  19. British Airways
  20. Virgin Atlantik

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