Üzümlü muffin nasıl yapılır? Üzümlü cupcake tarifi
Kolay muffin tarifi | Son yıllarda mini kekler, muffinler sıklıkla tercih edilen ikramlar arasında yer arıyor. Evinizde leziz ve mis kokulu muffinler hazırlamanız mümkün. Peki, üzümlü muffin nasıl yapılır? Üzümlü cupcake tarifi | Kolay üzümlü kek tarifi
Farklı kek tarifleri | Çocuklarınızdan tam not alacak harika bir tarif ile karşınızdayız. İşte, üzümlü muffin tarifi
Üzümlü muffin tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 su bardağı kuru üzün
- Fındık içi
Üzümlü muffin nasıl yapılır?
Öncelikle şeker ve yumurtayı mikserle güzelce çırpın.
Şeker tamamen eriyince karışıma yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.
Üzüm ve tarçını ilave edip güzelce karıştırın.
Keki muffin kalıplarına bölüştürün.
Keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.
Afiyet olsun.