Üzümlü kurabiye tarifi: Günlerce bayatlamıyor! Kıyır kıyır pastane usulü üzümlü kurabiye

Kuru üzümlü kurabiye hem tadı açısından hem de derin dondurucuda saklanabilmesi açısından çok seveceğiniz bir kurabiyedir. Soğuyan kurabiyeleri henüz tazeyken buzdolabı poşeti veya kilitli poşetlerle buzluğa kaldırabilir, fırında 10 dakika ısıtarak servis edebilirsiniz. Ramazan ve diğer günlerde pratik yapabileceğiniz bir tarif. Üzümlü pastane kurabiyesi tarifi yapmaya ne dersiniz? İşte basit ve çok kolay tarif...