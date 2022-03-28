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Yemek Tarifleri Üzümlü kurabiye tarifi: Günlerce bayatlamıyor! Kıyır kıyır pastane usulü üzümlü kurabiye
Yemek Tarifleri

Üzümlü kurabiye tarifi: Günlerce bayatlamıyor! Kıyır kıyır pastane usulü üzümlü kurabiye

Kuru üzümlü kurabiye hem tadı açısından hem de derin dondurucuda saklanabilmesi açısından çok seveceğiniz bir kurabiyedir. Soğuyan kurabiyeleri henüz tazeyken buzdolabı poşeti veya kilitli poşetlerle buzluğa kaldırabilir, fırında 10 dakika ısıtarak servis edebilirsiniz. Ramazan ve diğer günlerde pratik yapabileceğiniz bir tarif. Üzümlü pastane kurabiyesi tarifi yapmaya ne dersiniz? İşte basit ve çok kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-03-28 11:06:00 - 2022-03-28 11:18:04
Üzümlü kurabiye tarifi: Günlerce bayatlamıyor! Kıyır kıyır pastane usulü üzümlü kurabiye

Üzümlü pastane kurabiyesi tarifi

Malzemeler

  • 200 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yumurta ( Birinin sarısı üzerine )
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3-3, 5 su bardağı un

Üzerine :

  • Ayrılan yumurta sarısı

Üzümlü pastane kurabiyesi tarifi nasıl yapılır?

Derin bir kaba margarin veya tereyağını ,toz şekeri ,bir yumurtayı ve bir yumurtanın akını ( sarısı üzeri için) vanilyayı kabartma tozunu ve yavaş yavaş unu ilave edip ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerine dövülmüş cevizi rendelenmiş limon kabuğunu ve üzümü ekleyip tekrar yoğurun. Yoğrulan hamuru 4 parçaya bölün. Tezgaha biraz un serpip merdaneyle resimdeki büyüklükte 1 cm kalınlığında açın. Açılan hamuru kenarından rulo yapıp üzerine çok hafif bastırıp düzleyin. Bıçakla verev kesip yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizin. Üzerlerine ayrılan yumurta sarısını sürüp çatalla çizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirin. ( 20 dakika civarında ) çok fazla pişirirseniz üzümler yanabilir.

Afiyet olsun.

 

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