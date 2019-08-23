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Üzüm üreticisi sezona umutlu başladı

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Dr.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:49
Üzüm üreticisi sezona umutlu başladı

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 10 TL’lik minimum fiyat üretici, tüccar ve ihracatçıyı memnun etti.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile kuru üzüm sektörünün çok güzel bir uyum yakaladığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Üretici, tüccar, ihracatçı kuru üzüm sektörünün tüm taraflarının katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nde 29 Temmuz 2019 tarihinde İzmir’de Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelmiştik. Bu toplantıda Çekirdeksiz kuru üzümün 10 TL’nin altına düşmesi halinde TMO’nun müdahale etmesi talebini Tarım ve Orman Bakanımız ve TMO Genel Müdürümüzden talep etmiştik. Çekirdeksiz kuru üzüm sezonuna girerken Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da olurunu alarak sektörün isteği doğrultusunda irade ortaya koydu. 10 TL asgari fiyat hem üreticiyi, hem tüccarı, hem ihracatçıyı, hem de son tüketiciyi memnun edecek bir rakam. Sektörümüze desteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.



Devletimiz üzerine düşeni yaptı, sıra üretici ve ihracatçıda


Türkiye’nin 2018/19 sezonunda şu ana kadar 246 bin ton kuru üzüm ihraç ederek 502 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini hatırlatan Celep, Türk üzüm ihracatçısının 2019/20 sezonu için açıklanan 300 bin ton rekolteyi kolaylıkla ihraç edebilecek konumda olduğunu dile getirdi. Celep sözlerini şöyle sürdürdü; “Çekirdeksiz kuru üzüm üretimimizin en az yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. İhracatta sürdürülebilirliği sağlayabilmemiz için Devletimiz üzerine düşen görevi yaptı. Bu süreçte üreticimize düşen görev ise bağlarına çok iyi bakmak, doğru zamanda kesim yapıp, ürünü uygun şartlarda hasat edip kurutmak ve depolamak. İhracatçılarımızın yapması gereken ise; Türk üzümünü doğru pazarlayarak azami katma değerive dövizi ülkemize kazandırmak. Türk ihracatçısı olarak, son yıllarda özellikle Uzakdoğu pazarında konumumuzu güçlendirerek Türk üzümünün ihraç pazarlarını çeşitlendiriyoruz ve üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.”



Bu işbirliği kuru incir ihracatında da model olacak


Toprak Mahsulleri Ofisi’nin depolama, teşkilat, eksper ve finansman yapısı ile güçlü bir kamu kurumu olduğunu ve çok sayıda tarım ürününde piyasa yapıcılığı fonksiyonunu yerine getirdiğine dikkati çeken Celep, “TMO ile kuru üzümde yürüttüğümüz işbirliğini gerekmesi halinde Ege Bölgesi’nin bir diğer önemli ihraç ürünü kuru incirde de yapabileceğimizi Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli kamuoyuna açıkladı. Yeni sezon öncesinde bu açıklamalar sektörümüze moral verdi. 2019/20 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde başarılı bir sezon geçireceğimizi ve bu üç prestij ürünümüzde 1,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.



İzmir Ticaret Borsası’nda, 22 Ağustos 2019 günü 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm 10 TL’den alıcı buldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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