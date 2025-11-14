  • İSTANBUL
Uzmanlardan şaşırtan çağrı: Perdenizi kapatmayın!

Uzmanlardan şaşırtan çağrı: Perdenizi kapatmayın!

Uzmanlara göre açık perde, evdeki nemi ve küf riskini ciddi ölçüde azaltıyor. İşte sağlıklı iç hava için bilmeniz gereken basit ama etkili yöntemler…

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte birçok evde yoğuşma ve küf sorunları yeniden ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlar ise şaşırtıcı bir öneriyle gündemde: Gece perdeleri kapatmak yerine açık bırakın.

Ev uzmanlarına göre, özellikle merkezi ısıtma sistemi kullanılan evlerde perdeleri kapatmak ısıyı içeride tutmak bir yana, cam yüzeyini daha da soğutarak yoğuşmayı artırıyor. Çünkü kapalı perde, cam ile oda arasında bir soğuk hava cebi oluşturuyor. Uzmanlar,

“Kapalı perde camın ısınmasını engeller, bu da yüzeyin oda sıcaklığından çok daha soğuk kalmasına neden olur” açıklamasını yaptı.

Sıcak hava bu soğuk yüzeyle temas ettiğinde kaçınılmaz olarak yoğuşma meydana geliyor. Perdeler açık bırakıldığında ise cam oda sıcaklığına daha yakın kalarak nemin cama tutunmasını büyük ölçüde engelliyor.

 

Küf ve Nemle Savaşta Küçük Dokunuşlar Büyük Etki Yaratıyor

Perdeleri tamamen açık bırakmak zor geliyorsa uzmanların bir önerisi daha var: İnce perde kullanmak. İnce kumaşlar hava akışını kesmeden camın ısınmasına izin veriyor ve yoğuşmayı anlamlı ölçüde azaltıyor.

Uzmanlar, evde nem birikimini önlemek için şu pratik adımların altını çiziyor:

  • Her gün kısa süreli pencere havalandırması
  • Nem giderici (dehumidifier) kullanımı
  • Yemek pişirirken mutfağın mutlaka havalandırılması
  • Çamaşırların mümkünse dışarıda kurutulması
  • Banyo sonrası buhar dağılana kadar kapının kapalı tutulması

Bu basit alışkanlıklar, yalnızca camlarda oluşan damlacıkları değil, duvarlarda ortaya çıkabilecek küf riskini de büyük ölçüde azaltıyor.

 

“Sadece Perdeyi Açmak Bile Yeterli”: Küfe Karşı Etkili Bir Kış Taktiği

Kış aylarında evlerde oluşan fazla nem, camlarda su birikmesine, duvarlarda kararmaya ve küfün hızla yayılmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre gece perdelerini açık bırakmak, camın oda sıcaklığına yakın kalmasını sağlayarak yoğuşmanın başladığı noktayı ortadan kaldıran basit ama güçlü bir yöntem.

Uzmanlar son uyarısında,

“Sadece perdeyi açarak evin havasını korumak ve küf riskini azaltmak mümkün”

ifadelerini kullanarak, alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini vurguladı.

Bu kış, sağlıklı bir ev havası için en etkili çözüm belki de sandığınızdan çok daha basit.

