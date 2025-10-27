  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile Uzmanlardan ev hanımlarına altın tavsiye! En etkili temizlik yöntemini duyurdular
Kadın - Aile

Uzmanlardan ev hanımlarına altın tavsiye! En etkili temizlik yöntemini duyurdular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzmanlardan ev hanımlarına altın tavsiye! En etkili temizlik yöntemini duyurdular

Hijyen takıntısının arttığı günümüzde uzmanlar, fazla kimyasal kullanımının temizlikten çok zarar getirdiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, sirke, karbonat ve limon gibi doğal ürünlerle yapılan temizlik, hem mikropları etkili biçimde yok ediyor hem de solunum yolları ve cilt sağlığını koruyor.

Hijyen kaygısının arttığı bu dönemde uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. Fazla kimyasal kullanımı, temizlik sağlamak yerine vücuda zarar veriyor. Bilimsel araştırmalar, sirke, karbonat ve limon gibi doğal ürünlerle yapılan temizliğin hem mikropları etkili biçimde yok ettiğini hem de solunum yolları ile cilt sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle mutfak ve banyo temizliğinde sirke-su karışımı kullanılmasını önerirken, ağır deterjanların yerine doğal çözümlerle hijyen sağlamanın hem daha ekonomik hem de çevre dostu olduğuna dikkat çekiyor.

Pestisit nedir? Gıdalardan pestisit nasıl temizlenir?
Pestisit nedir? Gıdalardan pestisit nasıl temizlenir?

Tarım

Pestisit nedir? Gıdalardan pestisit nasıl temizlenir?

Mersin gıda sanayinde yükseliyor!
Mersin gıda sanayinde yükseliyor!

Kobi

Mersin gıda sanayinde yükseliyor!

Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı
Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı

Dünya

Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23