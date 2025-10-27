Uzmanlardan ev hanımlarına altın tavsiye! En etkili temizlik yöntemini duyurdular

Hijyen kaygısının arttığı bu dönemde uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. Fazla kimyasal kullanımı, temizlik sağlamak yerine vücuda zarar veriyor. Bilimsel araştırmalar, sirke, karbonat ve limon gibi doğal ürünlerle yapılan temizliğin hem mikropları etkili biçimde yok ettiğini hem de solunum yolları ile cilt sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle mutfak ve banyo temizliğinde sirke-su karışımı kullanılmasını önerirken, ağır deterjanların yerine doğal çözümlerle hijyen sağlamanın hem daha ekonomik hem de çevre dostu olduğuna dikkat çekiyor.