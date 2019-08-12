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Uzmanlardan ‘eti dinlendirin’ uyarısı

Diyetisyen Beyza Korkmaz, et tüketimine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:06
Uzmanlardan ‘eti dinlendirin’ uyarısı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Diyetisyen Beyza Korkmaz, Kurban Bayramı’nda artan et tüketimine ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları Akit’e anlattı.

Kurban Bayramı’nı günlük et ihtiyacımızı fazlasıyla doldurduğumuz bir dönem olarak değerlendiren Diyetisyen Korkmaz, “Sağlığımız için birkaç noktaya dikkat ederek bayram dönemini daha rahat ve vücudumuzu yormadan atlatmak mümkün. Aksi takdirde yüksek doymuş yağ oranına bağlı olarak kalp hastalıkları riski ve fazla protein alımından dolayı böbrek ve bağırsak hastalıkları riski tetiklenebilir.
Normal şartlarda, sağlıklı yetişkin bir birey için günlük et gereksinimi 90-120 gramdır. Bu miktar 3-4 köfte büyüklüğünde ete karşılık gelmektedir. Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ çok fazla tüketildiğinde kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve koroner kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarır. Kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olanlar daha da dikkatli olmalıdır” dedi.

Yapılan en büyük hatalardan birinin kurban etini kesildikten hemen sonra tüketmek olduğuna dikkat çeken Korkmaz, “Yeni kesilen etler ölüm katılığında olduğu için sindirim güçlüğü problemi yaratabilir. Bu da midede şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara neden olabileceği için etler kesimden sonra 6-12 saat oda sıcaklığında bekletilip buzdolabına konmalı ve 24 saat dinlendirilmelidir. Etleri buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda -18 santigrat derecede birkaç ay saklayabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:06
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