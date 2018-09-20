Uzmanlardan 'dolar' açıklaması: Düşüşe geçebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek 3 yıl için ekonomi vizyonunu ortaya koyacak olan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri; 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi. Programda enflasyon hedefleri ise 2018 yılı için yüzde 20,8, 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6,0 olarak yer aldı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2018 yılı için yüzde 1,9, 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu Yeni Ekonomi Programı'nda, işsizlik oranı hedefleri de 2018 yılı için yüzde 11,3, 2019 yılı için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomik Program’a ekonomistlerden de destek geldi. Yeni programın 3 yılla sınırlandırılmasının doğru bir karar olduğunu belirten ekonomistler atılacak adımlar, alınacak tedbirler ve yapısal reformların hayata geçirilmesiyle birlikte dolarda aşağı yönlü bir trendin yaşanacağını ifade ettiler.

UYUMSUZLUK ORTADAN KALKTI

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, geçmiş yıllarda Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Program içerisinde yer alan makro hedefler arasında uyumsuzluk olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle ekonomi cephesinde ve ekonomi çevrelerinde OVP hedeflerine yönelik bir keyifsizlik söz konusuydu. Hedeflerin tutarlılığı ve gerçekleştirilmesi ihtimaline yönelik genel bir keyifsizlik vardı. Bu bağlamda Yeni Ekonomik Program’da söz konusu hedeflere önemli bir tutarlılık kazandırılmış ve hedefler arasındaki ilişkiler, büyüme, enflasyon, istihdam, işsizlik, cari açık hedeflerinin tümü arasında önemli bir korelasyon oluşturulmuş, önemli bir ilişki kurulmuş” dedi. Yeni Ekonomi Programı üzerinde önceki yıllarla karşılaştırıldığında çok özenle çalışıldığına vurgu yapan Alkin, hedefler arasındaki ilişkilerin son derece tutarlı ve gerçekçi olduğu bir tablo gördük. Ayakları yere basan yeni bir ekonomik program gördük. İnandırıcılığı hayli yüksek bir program gözlemledik” ifadelerini kullandı.

‘3 YILLA SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI DOĞRU BİR KARAR’

Yeni Ekonomi Programı’nın 3 yılla sınırlandırılmasının önemine de değinen Alkin, “Türkiye’nin 5 yıllık kalkınma planları var. Yani 5 yıllık bir kalkınma planı ile 5 yıllık ekonomi programı birbiriyle çakışıyor olacaktı ve birbirlerini tekrarlama riski vardı. Bu nedenle 3 yılla sınırlandırılmış stratejik bir programla yola devam edilmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi

‘DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR TREND GÖREBİLİRİZ’

Yeni Ekonomi Programı’nın dolara da müspet yönde etkisi olacağını belirten Pr. Dr. Kerem Alkin, “Yeni ekonomik program dahilinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu adımlar, tedbirler ve yapısal reformların hayata geçirilme hızına ve etkinliğine bağlı olarak döviz kurlarında hızlı bir aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta Ekonomik Programda da belirtildiği üzere reel sektör ve bankacılık sektörü arasındaki ilişkilerinde yeniden yapılandırılması. Ekonomi çevreleri bu konuyla ilgili olarak gelişmelerin ne olacağını, sürecin ne kadar hızlı gideceğini muhakkak ki görmek isteyecektir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.