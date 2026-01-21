  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Leyen’den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi
Yaşam Uzmanlardan çağrı: Geceleri modemi kapatın
Yaşam

Uzmanlardan çağrı: Geceleri modemi kapatın

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Uzmanlardan çağrı: Geceleri modemi kapatın

Fransa’da yapılan araştırma, internet kutularının harcadığı enerjinin yüzde 95’inin boşa gittiğini ortaya koydu; uzmanlara göre geceleri modemi kapatmak hem faturayı düşürüyor hem de dijital kirliliği azaltıyor.

Enerji maliyetlerindeki hızlı artış ve iklim kriziyle mücadele kapsamında, hane halkı elektrik tüketiminin görünmeyen kalemleri yeniden gündeme geldi. Fransa’da yapılan kapsamlı araştırmalar, evlerde sürekli açık bırakılan internet kutularının ciddi bir enerji israfına yol açtığını ve bu durumun hem bütçeye hem de çevreye zarar verdiğini ortaya koydu.

Verimsiz enerji tüketimi dikkat çekti

Fransa Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Kurumu (Arcep) tarafından paylaşılan 2022 verilerine göre, ülkedeki 24 milyon hanede bulunan dijital ekipmanlar yılda toplam 3,3 teravatsaat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, ortalama bir hanenin yıllık enerji faturasının yaklaşık yüzde 2,2’sine denk geliyor. Rapordaki en çarpıcı bulgu ise internet kutularının harcadığı enerjinin yüzde 95’inin aktif veri trafiğiyle bağlantılı olmaması oldu. Teknik analizler, cihazların aktif kullanımda ya da bekleme modunda olmasının enerji tüketimi açısından neredeyse fark yaratmadığını gösterdi.

 

Gece kapatma çağrısı ve yeni önlemler

2022’de yaşanan enerji krizi sonrası başlatılan tasarruf çağrıları, internet servis sağlayıcılarını da harekete geçirdi. Yeni nesil modem ve internet kutularında manuel kapatma anahtarlarının yanı sıra otomatik zamanlama ve programlanabilir uyku modları standart hale getirilmeye başlandı. Uzmanlar, geceleri modemin kapatılmasının hane bütçesinde küçük ama düzenli bir tasarruf sağladığını, uzun vadede ise dijital karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunduğunu vurguluyor.

Arcep Başkanı Laure de La Raudière, enerji tasarrufunun yalnızca kullanıcıların sorumluluğu olmadığını belirterek, dijital ekosistemde yer alan donanım üreticileri, veri merkezleri ve platform sağlayıcılarının da karbon salımını azaltmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23