Uzmanlardan çağrı: Geceleri modemi kapatın

Enerji maliyetlerindeki hızlı artış ve iklim kriziyle mücadele kapsamında, hane halkı elektrik tüketiminin görünmeyen kalemleri yeniden gündeme geldi. Fransa’da yapılan kapsamlı araştırmalar, evlerde sürekli açık bırakılan internet kutularının ciddi bir enerji israfına yol açtığını ve bu durumun hem bütçeye hem de çevreye zarar verdiğini ortaya koydu.

Verimsiz enerji tüketimi dikkat çekti

Fransa Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Kurumu (Arcep) tarafından paylaşılan 2022 verilerine göre, ülkedeki 24 milyon hanede bulunan dijital ekipmanlar yılda toplam 3,3 teravatsaat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, ortalama bir hanenin yıllık enerji faturasının yaklaşık yüzde 2,2’sine denk geliyor. Rapordaki en çarpıcı bulgu ise internet kutularının harcadığı enerjinin yüzde 95’inin aktif veri trafiğiyle bağlantılı olmaması oldu. Teknik analizler, cihazların aktif kullanımda ya da bekleme modunda olmasının enerji tüketimi açısından neredeyse fark yaratmadığını gösterdi.

Gece kapatma çağrısı ve yeni önlemler

2022’de yaşanan enerji krizi sonrası başlatılan tasarruf çağrıları, internet servis sağlayıcılarını da harekete geçirdi. Yeni nesil modem ve internet kutularında manuel kapatma anahtarlarının yanı sıra otomatik zamanlama ve programlanabilir uyku modları standart hale getirilmeye başlandı. Uzmanlar, geceleri modemin kapatılmasının hane bütçesinde küçük ama düzenli bir tasarruf sağladığını, uzun vadede ise dijital karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunduğunu vurguluyor.

Arcep Başkanı Laure de La Raudière, enerji tasarrufunun yalnızca kullanıcıların sorumluluğu olmadığını belirterek, dijital ekosistemde yer alan donanım üreticileri, veri merkezleri ve platform sağlayıcılarının da karbon salımını azaltmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.