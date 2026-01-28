  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Uzmanlardan buzlanma, don ve çığ uyarısı
Yerel

Uzmanlardan buzlanma, don ve çığ uyarısı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Uzmanlardan buzlanma, don ve çığ uyarısı

Uzmanlar Erzurum ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı, çığ tehlikesine dikkat çektiler.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

