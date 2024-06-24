Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Bebeği olanların kulağına küpe olsun

Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, ailelerin tatile çıkarken mutlaka güneş kremi, ateş ölçer, yara bandı, ateş düşürücü, gazlı bez gibi eşyaları yanlarına almaları gerektiğini söyleyerek, bebekle sorunsuz bir tatil yapabilmek için bazı önerilerde bulundu.

“Yolculukta bebek konforu önemli”

Araba veya uçağın bebeği etkilemediğini ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanmasının önemli olduğunu belirten Çetinkaya, “Güneş kremi, güneş koruyucu, mayo, güneş gözlüğü, bornoz, alt açma minderi, deniz simidi veya kolluk, ateş ölçer, yara bandı, gazlı bez, ateş düşürücü, sürekli kullandığı vitamin ve ilaçlar, doktorunuza danışarak alacağınız kaşıntı giderici şurup ve jeller. Elbise ve şortların yanı sıra sinek saldırısından korumak için uzun pantolon veya eşofman altı ve serin geceler için ince mont, hırka ve yelek almayı ihmal etmeyin. Havuz yerine deniz tercih edilmeli ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış oteller seçilmelidir. Eğer bebeğiniz ek gıdaya yeni geçmişse kaldığınız tesisin mutfağını kullanabileceğinizden veya tesisin bebeğinize uygun yiyecekler çıkaracağından emin olun. Gitmeden 2 gün önce oteli arayarak odanıza bebek karyolası eklemeleri gerektiğini hatırlatın. Ulaşım konusunda araba veya uçak bebeği etkilemez, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanması önemlidir. Karayolu ile seyahat ediyorsanız oto koltuğu olmazsa olmazlardandır” dedi.

“Bebeğin sağlığı için deniz tercih edilmeli”

Bebekli ailelerin yüzmek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin bebeğin sağlığı için daha faydalı olacağını belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, “Aileler genellikle bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ederler. Deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerekir. Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından, daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir” diye konuştu.

“Bebekler 30 dakikadan fazla suda kalmamalı”

Bebeğin plajda oynayabilmesi için plajın kumluk alandan oluşması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, “Hem havuz hem deniz için suyun sıcaklığı önemlidir. Bebeklerin ortama 30 derece sıcaklıktaki bir suda yüzdürülmesi, onların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri adına önemli. Ayrıca 30 dakikadan fazla suda kalmamaları altı çizilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Güneş ışınlarının zararlarından korumak için ışınların en güçlü geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında güneşte fazla bulunmamaları gerekir. Mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmamalıdır. Güneşten korunmada zorlanılan yüz gibi küçük alanlara güneş kremi uygulanabilir. 6 aydan büyük çocuklarda ise göz harici bütün vücut alanlarına güneş kremi uygulanmasında sakınca yoktur. Güneş kremleri en az 15 spf olmalı, 15-50 spf arası kremler uygun kabul edilmektedir. Yine kremler organik ve kaliteli içeriğe sahip olmalıdır. 6 aylıktan küçük bebeklerde güneş ışınları daha hassas etkiye sahiptir” şeklinde konuştu.