  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Uzmanlar uyarıyor: Sahile yaklaşan zehirli denizanaları çoğaldı! Temastan kesinlikle kaçının
Gündem

Uzmanlar uyarıyor: Sahile yaklaşan zehirli denizanaları çoğaldı! Temastan kesinlikle kaçının

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzmanlar uyarıyor: Sahile yaklaşan zehirli denizanaları çoğaldı! Temastan kesinlikle kaçının

İskenderun Körfezi'nde deniz suyu sıcaklıklarının beklenenin üzerinde seyretmesi, bölgede yeni bir tehlikeyi beraberinde getirdi. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, körfezde deniz suyu sıcaklığının halen 24 santigrat derece civarında olduğunu belirterek, bu durumun özellikle Kızıldeniz'den gelen zehirli denizanası türlerinin hızla çoğalmasına yol açtığını açıkladı.

Akdeniz kıyılarından gelen son veriler, bölge halkını yakından ilgilendiren önemli bir tehlikeye işaret ediyor. Hatay'ın İskenderun Körfezi'ndeki deniz suyunun hâlen 24 santigrat derece seviyelerinde kalması, deniz yaşamında dengeleri değiştirdi. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, sıcaklıkların düşmemesi sonucu Kızıldeniz'den göç eden zehirli denizanası popülasyonunun hızla çoğaldığını ve bu canlıların mendirekler ile kıyı şeritlerine kadar yaklaştığını bildirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığının halen 24 santigrat derece dolaylarında seyrettiğini, bu durumun da Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonunu arttırdığını söyledi.

“TEMASTAN KAÇININ”

Prof. Dr. Özcan, "Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İskenderun Körfezi'nde özellikle Kızıldeniz göçmeni zehirli denizanalarının popülasyonunda ciddi bir artışa yol açtı. Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor” dedi.

Vatandaşların bu dönemde denizanalarına temas etmemesi gerektiğini belirten Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

Han Yunus sahillerine dev balık vurdu: Gazzeliler sevince boğuldu
Han Yunus sahillerine dev balık vurdu: Gazzeliler sevince boğuldu

Dünya

Han Yunus sahillerine dev balık vurdu: Gazzeliler sevince boğuldu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı
Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı

Yerel

Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı

Sahil kenarlarından uzak durun! İstanbul’da rüzgarın şiddeti korkutuyor
Sahil kenarlarından uzak durun! İstanbul’da rüzgarın şiddeti korkutuyor

Yerel

Sahil kenarlarından uzak durun! İstanbul’da rüzgarın şiddeti korkutuyor

Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!
Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!

Yerel

Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!

Çanakkale’de üzücü görüntü! Telef olmuş halde sahile vurdu
Çanakkale’de üzücü görüntü! Telef olmuş halde sahile vurdu

Yerel

Çanakkale’de üzücü görüntü! Telef olmuş halde sahile vurdu

{relation id:1959764 slug:'han-yunus-sahillerine-dev-balik-vurdu-gazzeliler-sevince-boguldu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgul..
New York’ta siyasi fırtına koptu! Trump’ın sözleri şehri adeta birbirine kattı!
Gündem

New York’ta siyasi fırtına koptu! Trump’ın sözleri şehri adeta birbirine kattı!

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani’yi “komünist” ifadeleriyle hedef alarak, onun seçimleri kazanması durumunda New York’..
Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum
Gündem

Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum

İstanbul Havalimanı’ndan aldığı İngiltere uyruklu boksör yolcusu Ross Kitchen tarafından yolda dövülerek komalık edilen taksi şoförü Kadir B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23