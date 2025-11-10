  • İSTANBUL
Yaşam

Uzmanlar uyardı: Kış gelmeden bahçenize mutlaka koyun!

Uzmanlar uyardı: Kış gelmeden bahçenize mutlaka koyun!

Karton yöntemiyle bahçenizi kışa hazırlayın! Yabani otlardan kurtulun, toprağın nemini koruyun ve ilkbaharda doğal yoldan verimli bir bahçe elde edin. İşte adım adım karton yöntemi uygulaması.

Bahçeyle ilgilenmeyi sevenler için şaşırtıcı ama son derece etkili bir yöntem gündemde: Karton yöntemi! İngiliz bahçecilik çevrelerinde “tabaka malçlama (sheet mulching)” olarak bilinen bu teknik, toprağı kazmadan hazırlamayı, yabani otları durdurmayı ve toprağın besin değerini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, doğadaki doğal çürüme sürecini taklit ediyor. Karton güneş ışığını keserek yabani otların büyümesini engelliyor, zamanla çözünerek toprağı zenginleştiriyor. Bahçecilik içerikleri üreten Amy May, YouTube kanalında paylaştığı videoda “Karton, toprağı kış boyunca koruyor, nem kaybını azaltıyor ve ilkbaharda köklerin gelişmesi için mükemmel bir ortam hazırlıyor” diyor.

 

Karton Yöntemi Nasıl Yapılır?

  1. Alanı hazırlayın: Yabani otları biçin, taş veya kökleri temizleyin.
  2. Kartonları serin: Eski koli kartonlarını üst üste (yaklaşık 10 cm) bindirin, bant ve etiketleri çıkarın, ardından kartonları nemlendirin.
  3. Organik katman ekleyin: Kartonun üzerine kompost, yaprak veya çim kırpıntısı serip ince bir malç tabakasıyla örtün.
  4. Kendi haline bırakın: Bu işlemi kıştan önce yapın. Karton birkaç ay içinde çözünerek toprağa karışacak. Arada sulamak süreci hızlandırır.

 

Neden Etkili?

Kış boyunca toprağı kazmamak, doğanın kendi dengesini korumasına yardımcı olur. Karton yöntemi hem su tutulumunu artırır hem de toprak canlılarını korur.

Sonuç olarak ilkbaharda, kimyasal kullanmadan hazırlanmış, besin yönünden zengin ve verimli bir toprak sizi bekliyor.

