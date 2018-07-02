Uzmanlar teşhis etti! Eşcinsel sapkınların genleri ve hormonları bozuk, kurtuluş tedavide

Geçtiğimiz yıllarda Kanal 7’de yayınlanan İkbal Gürpınar ile “Hayatın İçinden” programına telefon ile katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan eşcinselliğin hastalık olup olmadığı yönünde yanlış anlaşılmaların olduğunu söyledi.

Programda konuya ilişkin İkbal Gürpınar’ın sorularını cevaplayan Tarhan, bu konuda yanlış anlamaların olduğuna dikkat çekerek;

“Amerika Psikiyatri Birliği, eşcinselliği hastalık olarak kabul etmiyor gibi bir görüş var. Amerika Psikiyatri Birliği psikiyatrik tanımlama olarak tanımlamanın ismini değiştirdi sadece ve cinsel kimlik bozukluğu olarak adlandırdı. Hastalık olarak kabul ediyor. Kişi, genlerinin ön gördüğü, biyolojik doğası ne ise kadın ya da erkek kişinin bu kimliğinden rahatsız olma, istememe, erkek değil de kız olarak doğsaydım diye düşünmeleri söz konusu olabiliyor.

Genlerdeki bozukluk nedeniyle kişilerde eşcinsel yönelimler olabiliyor. Çünkü hormonlar genlerdeki kodlara göre üretiliyor. Bir hastalık bu. Örneğin büyüme hormonu eğer çocukta yoksa o çocuk büyümez ve cüce kalır. Ancak bu erken dönemlerde teşhis edilir ve gerekli hormonal takviye yapılırsa çocuk normal büyümesini gerçekleştirecektir. Cinsellik de öyle. Erkeklerde testosteron kadınlarda östrojen hormonu vardır. Genetik bozuklukta bu hormonların salınımında bir sorun varsa bu düzeltilebilir ve kişi cinsel kimliğine kavuşabilir.

Eğer çocuk ergenlikten önce kendi cinsi değil de karşı cins gibi davranışlar sergiliyorsa kesinlikle hormonal inceleme yapılmalı. Hormonları yaş grubunun normal seviyesinde mi değil mi buna bakılmalı. Anormal bir durum varsa önlem alıp gerekli tedavi uygulanmalı.

Cinsel kimlikte hormonal olmayıp psikiyatrik tablolar da belirleyici olabiliyor. Sosyal öğrenme, çevresel olabiliyor bu. En çok rastlanan öğrenme ise anne çocuğunu aşırı koruyan, onun üzerine düşen biri olabildiği gibi baba ise tam tersi soğuk, mesafeli olabiliyor. Bu gibi modellerin olduğu yerlerde çocuklar eşcinsel kimlik geliştirebiliyor. Bu çok sık rastladığımız bir tablo. Çünkü erkek modeli olmadığı, anne de sevgi veren olduğu için cinsel kimlik anneyle özdeşleşiyor ve onu örnek alıyor” dedi.

Sırf eğlence, neşe olsun diye erkek çocuklarına etek giydirilip, makyaj yapılmasının çok yanlış olduğuna vurgu yapan Tarhan, çocuğu poposundan sevmemek gerektiğini de söyledi. Sevgi gösterilen alanın çocuğun özel alanı olmaması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Sevgi iç çamaşırın temas ettiği alan olmamalı" dedi.

KURTULUŞ TEDAVİDE! İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

İşte Dr. Ahmet Emin Seyhan'ın kaleminden, eşcinselliğin tedavisi için yapılması gerekenler:

Geçen sene eşcinsellikle ilgili yazmış olduğum “eşcinsellik tedavisi mümkün olan bir sapkınlıktır” başlıklı makalemin çok büyük ilgi görmesi, bu sapkınlıktan muzdarip olanların sayısının bir hayli fazla olduğunu gelen mailler sonucu öğrenmem, tedavi için bana ulaşmaya ve yardım istemeye çalışanların aşırı derecede fazlalığı, hala inatla bu sapkınlığı savunanların var olması, bunlardan bazılarının benimle tartışmak istemeleri, kendilerini haklı çıkartma çabaları ve benzeri nedenlerle bu konuyu tekrar ele almamız şart olmuştur.