Otel odalarındaki perdeler neden kalın ve ağır? Binaenaleyh ışığı kesmek değilmiş sadece! Meğer sebebi buymuş
Otel odalarındaki perdeler neden kalın ve ağır? Binaenaleyh ışığı kesmek değilmiş sadece! Meğer sebebi buymuş

Otellerdeki perdeler, evlerimizdekilerden çok daha kalın, ağır ve adeta duvar gibidir, peki bunun nedeni ne olabilir?

Çoğu kişinin sadece "güneş ışığını engellemek" için yapıldığını düşündüğü bu perdelerin arkasında, aslında milyarlarca dolarlık otel sektörünün çok sıkı sakladığı bir "psikolojik konfor mühendisliği" yatıyor. İşte o kalın perdelerin hiç bilmediğiniz 3 hayati görevi...

İster lüks bir resortta kalın ister mütevazı bir butik otelde; değişmeyen tek bir kural vardır: Odanın pencerelerini kaplayan devasa, ağır ve kalın perdeler. Otelcilik literatüründe "Blackout" (Işık geçirmez) olarak bilinen bu özel tekstil ürünleri, sıradan bir dekorasyon ögesinden çok daha fazlasını sunuyor. Peki, oteller neden bu perdelere binlerce lira yatırım yapıyor? Otel odalarındaki perdeler neden kalın? İşte arkasındaki o şaşırtıcı nedenler...

1. JET-LAG VE BİYOLOJİK SAAT MÜHENDİSLİĞİ Oteller dünyanın her yerinden, farklı saat dilimlerinden gelen misafirleri ağırlar. Gece yarısı uçaktan inip otele gelen bir iş insanı ya da sabaha karşı odaya giriş yapan bir turist için dışarıda güneşin doğmuş olması bir önem taşımamalıdır. Kalın perdeler, içeriyi gece saat 03.00 gibi zifiri karanlık yaparak vücudun melatonin (uyku hormonu) salgılamasını sağlar. Yani otel, size yapay bir gece simülasyonu satar.

2. AKUSTİK İZOLASYON: ŞEHRİ SESSİZE ALMAK Bu perdelerin sadece kumaşı kalın değildir; içlerinde özel akrilik veya köpük kaplamalar bulunur. Bu yapı, perdeleri harika birer ses yalıtım malzemesi haline getirir. Merkezi caddelerde, havalimanı yakınlarında veya gürültülü şehir merkezlerinde bile o ağır perdeleri kapattığınızda, dışarıdaki korna ve insan sesleri yüzde 40'a varan oranda azalır.

3. TERMAL BARİYER (ENERJİ TASARRUFU) Milyarlarca dolarlık otel zincirlerinin en büyük gider kalemlerinden biri iklimlendirmedir. Kalın "blackout" perdeler, yazın kavurucu güneş ısısının odaya girmesini engellerken; kışın ise odadaki sıcak havanın camdan dışarı kaçmasını önler. Bir nevi termal duvar görevi görerek otelin enerji faturasını düşürürken, sizin de ideal oda sıcaklığında uyumanıza yardımcı olur.

4. KUSURSUZ MAHREMİYET Evlerdeki ince tüller veya standart güneşlikler, içeride ışık yandığında dışarıya siluet yansıtabilir. Ancak otel odaları, misafirlerin kendilerini en güvende hissetmesi gereken alanlardır. Kalın perdeler, içerideki ışık ne kadar güçlü olursa olsun, dışarıya en ufak bir gölge veya yansıma gitmesini kesin olarak engeller.

