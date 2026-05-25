  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutlak butlan kararı sonrası ilk seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın Dünyaya duyurdu: Trump: İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak Türkiye'nin yardımseverliği dünya gündeminde! Kurban Bayramı’nda binlerce mazluma ulaşıldı Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin 'Türkiye ligini bilen' hocası ortaya çıktı! Otel odalarındaki perdeler neden kalın ve ağır? Binaenaleyh ışığı kesmek değilmiş sadece! Meğer sebebi buymuş 'Zamanı biz seçeriz, elimiz bağlı değil' diyen İran'dan peş peşe Türkiye açıklaması Yaz aylarında severek içiyoruz! Meğer o içecekler ölüm saçıyormuş!
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

Beyaz ceketlerle hangi renk giyilir her daim tartışılan konular arasındadır.

#1
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

Beyaz ceket özellikle yaz partilerinin, düğünlerinin veya diğer özel günlerin kurtarıcısı. Peki, beyaz ceket içine ne giyilir? Bu sorunun yanıtı, aslında oluşturmak istediğin algıya ve gideceğin yere göre değişir. İşte kadınlar için stil vizyonunu genişletecek, renk analizleri ve kombin tüyolarıyla zenginleştirilmiş rehber…

#2
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

Kadın gardırobunun en güçlü, en asil ve çabasız şıklık sunan parçalarının başında hiç şüphesiz beyaz ceketler geliyor. İster kurumsal bir toplantıda "güçlü kadın" imajı çizmek isteyin, ister hafta sonu zahmetsiz bir şıklık arayın; beyaz bir blazer ceket her stilin kurtarıcısıdır. Ancak bu zamansız parçayı taşırken en sık düşülen ikilem, "Beyaz ceket içine hangi renk gömlek giyilir?" sorusunda saklıdır.

#3
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

Yanlış bir renk veya kumaş seçimi tüm kombini gölgelerken, doğru bir dokunuş sizi bir anda "sessiz lüks" akımının öncüsü yapabilir. İşte stil vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecek, beyaz ceketin asaletini patlatacak en trend renk eşleştirmeleri ve gözden kaçan kombin tüyoları...

#4
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

1. Siyah (Zıtlıkların Kusursuz Uyumu) Oluşturduğu Hava: Maskülen güç, netlik, modernlik. Stil Sırrı: Beyaz ceket içine giyeceğin siyah bir ipek gömlek veya şifon bluz, siyah sigaret pantolonla birleştiğinde zamansız bir şıklık sunar. Kontrastın gücü sayesinde hem çok zayıf hem de çok keskin bir silüet elde edersin.

#5
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

2. Monokrom Şıklık: Beyaz & Ekru (Ton sür Ton) Oluşturduğu Hava: Çok lüks, "sessiz lüks" (quiet luxury) ve elit. Stil Sırrı: Beyaz ceketin içine tamamen aynı tonlarda ya da hafif kemik/ekru tonlarında bir saten gömlek giymek, baştan aşağı çabasız bir zenginlik havası yaratır. Burada önemli olan kumaşların dokusunun (keten ceket içine saten gömlek gibi) farklı olmasıdır.

#6
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

3. Bebe Mavisi ve Çizgili Mavi (Ofis Modası) Oluşturduğu Hava: Profesyonel, taze, güven veren. Stil Sırrı: Beyaz ceket ve açık mavi gömlek ikilisi, kurumsal hayatın en sevilen kombinidir. Özellikle ince beyaz-mavi çizgili (poplin) gömlekler, beyaz ceketin o resmi havasını kırarak modern bir İtalyan stili sunar. Blue jean'lerle de harika gider.

#7
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

4. Canlı Renkler: Fuşya, Zümrüt Yeşili ve Turuncu Oluşturduğu Hava: Enerjik, iddialı, "Ben buradayım" diyen stil. Stil Sırrı: Beyaz ceket, adeta boş bir tuval gibidir. İçine giyeceğin canlı bir fuşya veya zümrüt yeşili saten gömlek, ceketi patlatır. Yaz ve bahar ayları için mükemmel bir davet kombinidir.

#8
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

5. Pastel Tonlar: Pudra, Somon ve Lavanta Oluşturduğu Hava: Romantik, yumuşak, feminen. Stil Sırrı: Sert hatları olan bir blazer ceketi yumuşatmanın en iyi yolu, içine pastel tonlarda uçuş uçuş bir gömlek giymektir. Bahar davetleri ve şık pazar kahvaltıları için harika bir alternatiftir.

#9
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

BEYAZ CEKET GİYERKEN HAYAT KURTARAN 3 KURAL 1. İç Çamaşırı Seçimi: Beyaz ceket ve gömlek kombinlerinde yapılan en büyük hata beyaz iç çamaşırı seçmektir. Beyaz, beyazın altından kendini belli eder. Bu yüzden gömlek içine mutlaka ten rengi (dikişsiz) çamaşır tercih edilmelidir.

#10
Foto - Beyaz ceket kombineleri: İçine hangi renk gömlek giyilir? Beyaz eşya ile denge arayışı olanlar buna bakın

2. Yaka Uyumu: Eğer ceketin geniş ve dominant yakaları varsa, gömleğin yakasını ceketin dışına çıkarmak yerine içeride bırakmak ya da dik yakalı/hakim yakalı gömlekler seçmek daha modern bir görüntü verir. 3. Ayakkabı Dengesi: Ceket-gömlek kombinini kumaş pantolonla tamamlıyorsan topuklu bir stiletto; jean pantolonla tamamlıyorsan temiz, minimalist beyaz bir spor ayakkabı stili dengeler. Kısa not: Beyaz ceket, doğru parçalarla eşleştirildiğinde hem şık hem de modern bir görünüm yaratır. Siyah, lacivert, mavi, gri gibi kontrast oluşturan koyu renkler veya pastel tonlar ile mükemmel uyum sağlar. İster ofis ister günlük stil olsun, aşağıdaki anahtar parçalarla harika kombinler oluşturabilirsiniz: Beyaz gömlek, blazer ceket ve kumaş pantolon gibi parçaları iş hayatına uyarlamak için erkekler için ofis stili önerileri de ilham verebilir. Babalar İçin Hızlı Stil: Beyaz gömlek, blazer ceket, iyi kesimli pantolon.- Polo yaka tişört, keten gömlek, sneaker.- Jean, basic tişört, sade ceket.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Özgür Özel ve ekibinin işgal ettiği CHP Genel Merkezi polis tarafından boşaltılırken CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçil..
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!
Gündem

AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, mahkeme kararıyla CHP Genel Ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23