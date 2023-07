Uzmanından tercih dönemi uyarısı: "Dizi ve filmlerden özenmeyin"

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler heyecanla tercih edeceği üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. Bu dönemde uzmanlar, dizi ve filmlerden özenilerek bölüm seçilmesi konusunda öğrencileri uyardı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölüm Başkanı ve Aile Danışmanı Ögr. Gör Barış Tuncer, üniversite tercihlerinin, öğrencilerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olduğunu ve gelecekteki akademik ve mesleki hedefler için önemli bir rol oynayacağını hatırlatarak, dizi ve filmlerden özenilerek meslek seçilmemesi uyarısında bulundu.



"Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır"

ÖSYM tercih kılavuzunun ayrıntılı olarak incelenmesi ve tercih listesi hazırlanırken bir uzmandan mutlaka yardım alınması gerektiğini belirten Tuncer, üniversite ve bölüm tercihinin adayın kendi sorumluluğu olduğunu ve yapılan seçimin adayın akademik başarısının yanı sıra hayatının geri kalanını nasıl yaşayacağını ve yaşam başarısını da etkileyeceğini söyledi. Tuncer, "Farklı meslekleri inceleyerek, meslekler ve iş alanları, kariyer olanakları hakkında detaylı bilgi sahibi olun. Unutmayın her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. Herkese uygun tek bir meslek vardır düşüncesi doğru değildir. İnsanın tek bir potansiyeli yoktur. O yüzden birden fazla mesleğe ilgi duyabilirsiniz. Bölüm tercihinizin yaşam boyu mesleki doyumunuzu belirleyeceğini de unutmayın. Mesleki doyum; bir kişinin mesleğinden hoşnut olma durumu, düzeyidir. Meslek doyumu bir bireyin işinden mutlu olmasını, haz almasını sağlayan boyuttur. Kişinin işinden duyduğu hoşnut olma ya da olmama durumudur. Yapacağınız tercihin iş hayatında, genel olarak hayatta mutlu olup olmayacağınızı belirleyeceğini aklınızda bulundurun" dedi.



"Arkadaşınızla birlikte okuyabilmek için yanlış tercihler yapmayın"

Son yıllarda yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesinin arkadaş ile aynı ilde üniversite okuyabilmek için adayın kendisine uygun olmayan üniversite ve bölüm seçmesi olduğunu vurgulayan Tuncer, "Arkadaşınızla aynı ilde okumak istiyorsanız da tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlerin şimdiki ve gelecek yıllardaki istihdam, kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olun. Kişilik özelliklerinize, ilgi ve yetenek alanlarınıza göre gelecek yıllarda iş olanakları yüksek olacak bölümlere yer verin. Tercih listenizde aile, öğretmen ve arkadaşlarınızın istediği bölümlere değil, kendi istediğiniz, yetenek ve ilgi alanlarınıza uygun bölümler olmalı" diye konuştu.



"Popüler olan mesleklerin dizi ve filmlerde kurgu olduğu unutulmamalı"

Birçok öğrencinin çeşitli unsurların etkisi altında kalarak yanlış seçimler yapabildiğini kaydeden Tuncer, "Tercih dönemi, adayların başarı sıralamalarına ve istedikleri bölümlere göre tercihlerini yapacakları bir süreçtir. Ancak dizi, film ve yarışma programları nedeniyle oldukça popüler olan, çok konuşulan meslekler detaylıca araştırılmadan seçilmemelidir. Çünkü sizin için uygun olmayabilir. Bu yapımların bir kurgu olduğunu ve mesleklerin avantajları, dezavantajları, çalışma koşulları, kariyer olanakları, istihdam durumu, maddi kazanç gibi etkenlerin objektif bir şekilde yansıtılmadığını ve bu popülerliğin geçici olabileceğini unutmayın" ifadelerini kullandı.



"Tercih yaparken duygularınıza göre hareket etmeyin"

Duygularla hareketle tercih yapılmasının doğru olmadığını, tercihin çok boyutlu konu olduğunu ve özen gösterilmesi gerektiğini belirten Tuncer, dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususları şu şekilde sıraladı:

"Tercih listesi hazırlarken önceliklerinizin ve beklentilerinizin ne olduğunu belirleyin. Mesleki değerlerinizin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olun. Meslek değerleri, bireyin meslekte nelere önem verdiğini, mesleki faaliyetin sonunda elde etmek istediği olanakları gösterir. Kazanç, liderlik, yeteneğini kullanma, ün sahibi olma, sosyal statü vb. Sadece maddi kazancı veya sosyal statüsü yüksek olduğu, popüler olduğu için bir mesleği tercih etmeyin. Üniversitelerin kampüslerinin konumları, kampüs yaşamları, beslenme, yurt ve barınma imkanları, şehrin ulaşım olanakları, kira giderleri, yaşam maliyeti hakkında bilgi sahibi olun. Yerleştiğinizde okumayacağınız, sizin için barınma, ulaşım sorunları, maddi sorunlara neden olabilecek, akademik olarak başarısız olacağınız fakülte ve bölümleri sadece açıkta kalmamak için tercih listenize almayın. Bir bölüme yerleştiğinizde kayıt yaptırın veya yaptırmayın başarı katsayınızın bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Farklı puan türlerinden tercih yapmayı düşünüyorsanız tercih listenizi, her alandan en çok okumak istediğiniz bölümlere yer vererek hazırlayabilirsiniz. Yeni açılan bölümlerin taban puanı belli değildir ve bu bölümlerin başarı sıraları kılavuzda şeklinde gösterilir. Tercih yaparken rehberlik aldığınız uzmanın da yardımıyla bu bölümlerin benzer ve yakınlardaki üniversitelerin başarı sıralamasına bakarak başarı sıralaması konusunda tahmin yürütebilirsiniz. Tercih yaparken puanınızı değil başarı sıralamanızı dikkate alın. Listenizde sadece yetenek ve ilgi alanlarınıza uygun, istediğiniz, başarılı olabileceğiniz bölümlere yer verin. Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda değilsiniz. Okumak istemediğiniz üniversite ve bölümlere tercih listenizde yer vermeyin. Bölümlerin kontenjanlarını, burs, ücret durumlarını, özel koşullarını, başarı sırası koşulu olan bölümleri dikkatli bir şekilde inceleyin"